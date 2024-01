ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A 38 éves portugál futballsztár egy évvel ezelőtt, a Manchester Unitedot elhagyva szerződött a szaúdi al-Naszr csapatához,­ amelynek színeiben azóta is ontja a gólokat, de a pályán kívül is megtalálta a számításait az arab világban. Erre utal az is, hogy nemrég Dubajban, a Palm Jumeirah nevű, pálma alakú mesterséges szigetcsoporton vásárolt magának egy luxusvillát a Bloomberg beszámolója szerint – írja a Sportal.hu.

Az ötszörös aranylabdás legalább 9,2 milliárd forintot pengetett ki a fényűző ingatlanért, ami az évi 76,9 milliárd forintos fizetése mellett meg sem kottyan neki.

A Palm Jumeirah-t a milliárdosok szigetének is nevezik, azt tartják róla ugyanis, hogy az Egyesült Arab Emírségeken belül is itt a legmagasabb a szupergazdagok „koncentrációja”. A tengerparton fekvő, s a világ legmagasabb épületére, a 828 méteres Burdzs Kalifára néző, milliárdosok által benépesített zárt lakóközösségben menő éttermek, üdülők és jachtklub szolgálják a kikapcsolódást. Pontos információk egyelőre nincsenek Ronaldo villájáról – amely várhatóan valamikor az idei évben készül el teljesen.

A futballsztár az új nyaralójába könnyedén átugorhat

Ronaldo kedvesével, Georgina Rodríguezzel és öt gyermekével bármikor könnyedén átruccanhat majd az új „nyaralóba” Rijádból, Palm Jumeirah ugyanis mindössze kétórás repülőútra van a szaúdi fővárostól. A portugál gólvágó egyébként is elképesztő ingatlanportfólióval rendelkezik: Madeira szigetén, Lisszabonban, Manchesterben, Torinóban, Marbellán és Madridban is vannak villái.

A veterán klasszis összesen 54-szer volt eredményes az elmúlt esztendőben, 44-szer klubja, tízszer pedig a portugál válogatott színeiben. Az IFFHS statisztikái szerint 2023-ban ő szerezte a legtöbb gólt a világon.

Folytatni fogom, mivel jól érzem magam, boldog vagyok. Az új évben is megpróbálok ugyanilyen sikeresen szerepelni. Örülök, hogy ide igazoltam. A legfontosabb, hogy fejlődjön a liga, amelyre most már az egész világ odafigyel

– mondta az elmúlt évről Ronaldo.