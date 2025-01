A jelentések szerint a kórházak és a krematóriumok túlterheltek. Az ország járványügyi hatósága próbálja felállítani az ismeretlen eredetű tüdőgyulladás működőképes megfigyelési rendszerét, miközben a megbetegedések száma egyre növekszik, különösen a 14 év alattiak körében – írja az The Economic Times.

Kínában a bejelentések szerint emelkedik a légúti megbetegedések, köztük a humán metapneumovírussal (HMPV) megfertőződöttek száma. Az online videók zsúfolt kórházakat mutatnak, a közösségi média felhasználói pedig több vírus, köztük az influenza A, a HMPV, a Mycoplasma pneumoniae és a Covid-19 jelenlétét említik. (Az utóbbi eredetéről Kína még mindig számos dolgot titkol, erről itt olvashat bővebben.)

⚠️ BREAKING:



China ???????? Declares State of Emergency as Epidemic Overwhelms Hospitals and Crematoriums.



Multiple viruses, including Influenza A, HMPV, Mycoplasma pneumoniae, and COVID-19, are spreading rapidly across China. pic.twitter.com/GRV3XYgrYX