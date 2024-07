A BYD mellett további két kínai elektromos autógyártó, a Nio és a Zeekr is rekord eladási számokat ért el június végén. A BYD közel egy millió elektromos és hibrid járművet értékesített az év második negyedévében. Ugyanebben az időszakban a Nio több mint 57 ezer leszállított járműről számolt be, ami az előző évhez képest 144 százalékos növekedést jelent a számukra.

A Geely Automotive tulajdonában levő Zeekr, amely május óta az amerikai tőzsdén is jelen van, szintén rekordot döntött júniusban több mint 20 ezer járműpéldány kiszállításával, ami 89 százalékos növekedés – írja a Business Insider.

A három gyártó eladásait főként az árcsökkentése, az olcsóbb modellek bevezetése, valamint az oroszországi kínai elektromos autó-kereslet növelte, ahonnan a nyugati versenytársak kivonultak. A növekedés az Egyesült Államok és az Európai Unió vámtarifái miatti aggodalmak ellenére következett be.

Ezzel szemben az amerikai Tesla az első negyedéves eladási alapján csökkenő pályára került, ráadásul Elon Musk vezérigazgató korábban igen elutasítóan nyilatkozott a kínai cégekről.

Az amerikai vállalat második negyedéves eladási számait kedden teszik közzé, a Reuters elemzői 6 százalékos csökkenést becsülnek a kiszállításokban az április és június közötti időszakban.

Elon Musk vállalata több nagyobb lépésre is elszánta magát, hogy a vásárlókban és a befektetőkben is visszaállítsa a bizalmat: beállva az árháborúba több Tesla-modell árát is csökkentette, sőt, egy olcsóbb modellt is bejelentett, ezen felül pedig a gyártó még azt is felajánlotta a kínai vásárlóknak, hogy ha idén nyáron vásárolnak tőlük autót, akkor bejárhatják a kaliforniai Fremontban lévő üzemet.