November 2-án, 45 évvel azután, hogy azt John Lennon elkezdte írni – mesterséges intelligencia segítségével – megjelent egy új Beatles-dal, amelyben a teljes zenekar szerepel.

A „Now And Then” című dal a BBC rádióban debütált, ugyanekkor a streaming platformokon, köztük a Spotifyon és az Apple Musicon is megjelent. A szám péntektől lesz elérhető CD-n és bakeliten is – írja a CNBC.

Lennon két évvel az 1980-as meggyilkolása előtt New York-i otthonában rögzítette a dal demóját zongorával és vokállal.

Az együttes tagjai, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr 1995-ben dolgoztak a dalon azzal a céllal, hogy a Beatles retrospektív projektjében kiadják,

de a Lennon kazettáján szereplő éneksáv beépítése technikai nehézségek miatt abbamaradt.

A dal befejezésére irányuló munka több mint két évtizeddel később újjáéledt, amikor Peter Jackson rendező elkészítette a „Get Back” című, nyolcórás Beatles-dokumentumfilmet.

A mesterséges intelligencia szoftvere – amelyet Jackson a film archív felvételeinek megtisztításához használt – elkülönítette Lennon hangját a „Now And Then” felvételen, továbbá eltávolította a háttérzajt és javította a hangminőséget.

George Harrison 2001-ben halt meg, ennek ellenére – Lennonhoz hasonlóan – szerepelni fog az 1995-ös projekt során rögzített ritmusgitár szekciókban.

A projektet úgy tudta az alkotói stáb tökéletessé tenni, hogy három korábbi Beatles dalból – Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby, Because – vettek mintákat a vokálhoz, és az elhunyt tagok hangszeres játékához.