ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Több mint 973 ezer külföldi dolgozott decemberben Ausztriában, a munkavállalók száma tízezerrel csökkent – írja a Pénzcentrum.

Decemberben több mint 123 ezer magyar dolgozott Ausztriában, ami novemberhez képest 4100 munkavállalóval többet jelent, a tavalyi év végi adatok nem rég kerültek fel az Österreichische Sozialversicherung oldalára.

A magyarok most is előkelő helyet foglalnak el a külföldi munkavállalók listáján, a németek után tőlünk mennek a legtöbben a téli szezonban is az osztrák síparadicsomokba dolgozni. Majd a román munkavállalók állnak a ranglétra harmadik fokán.

A külföldi munkavállalók közül többek között:

152 ezren a termékgyártásban dolgoznak;

144 ezren a szállításban és a vendéglátóiparban dolgoznak;

137 ezren gépjárművek javításával foglalkoznak;

73 ezren az építőiparban dolgoznak;

61 ezren pedig az egészségügyben vállalnak munkát.