Több folyamat egyszerre alakította a budapesti albérletpiacot az elmúlt időszakban: a kínálati bérleti díjak az áprilisi és májusi csökkenés után júniusban stagnáltak, a bérbeadók átlagosan 239 ezer forintot kértek kiadó ingatlanjukért. Ezzel párhuzamosan a keresleti bérleti díj, vagyis a bérlők által elképzelt ár negyedik hónapja csökken folyamatosan:

júniusban az átlagos árszint 216 ezer forint volt, ami 6 százalékos visszaesés áprilishoz képest. Az árolló a keresleti és kínálati oldal között így ismét 10 százalék fölé nyílt

– mutat rá legfrissebb albérletpiaci elemzésében a Rentingo.com. A kínálati ár stagnálása a bérbeadási platform szerint azzal magyarázható, hogy a bérbeadók a felsőoktatásban tanulók június végétől tapasztalható növekvő érdeklődése és várható rohama miatt egyelőre inkább kivárnak.

Hosszú évek tévhite a piacon, hogy a diákok rohama a ponthatárok július végi kihirdetésével kezdődik – hívja fel a figyelmet a Rentingo.com. Az általános trend ezzel szemben az, hogy már június végén elkezdik a keresést azok, akik jelenleg is a felsőoktatásban tanulnak, de albérletet váltanának, valamint azok az elsőévesek is, akik a tanulmányi eredményeik alapján szinte biztosak az egyetemre történő bejutásban. A legerősebb hatással a nyári albérletpiacra ugyanakkor a külföldi diákok vannak, akik szintén nem a ponthatárokat várják: ők már az elmúlt 3 hétben is jelentős aktivitást mutattak, a bérbeadási platformra újonnan regisztráló bérlakást keresők között a külföldiek aránya az általános 15 százalékhoz képest közel duplázódott és 27 százalékra ugrott.

A Rentingo.com szerint a nyári hónapok nagy kérdése lesz, hogy melyik tendencia erősebb: a felsőoktatásba újonnan bekerülők vajon ellensúlyozni tudják-e a hónapok óta folyamatosan csökkenő fizetőképességet, illetve

meddig tartanak ki a bérbeadók: maradnak-e optimisták, vagy az elmúlt hónapokhoz hasonlóan igazodni kezdenek a keresleti apályhoz.

A Rentingo.com szerint a jelenlegi fővárosi albérletpiaci helyzetben érdemes három tanácsot megfogadniuk az új tanévre készülő egyetemistáknak.