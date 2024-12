A minimálbér emelésére hároméves ütemezés szerint kerül sor, amely havi bruttó összege a megállapodás szerint így alakul:

2025. január 1-jétől 9 százalékos emeléssel 290 800 forint,

2026. január 1-jétől 13 százalékos emeléssel 328 600 forint,

2027. január 1-jétől 14 százalékos emeléssel 374 600 forint.

Vagyis a nettó minimálbér 2025-ben várhatóan 193 400 forint lesz, tehát egy minimálbért kereső pár havi nettó 386 800 forint összkeresetéből a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) szabálya szerint legfeljebb a jövedelem 50 százaléka, azaz 193 400 forint költhető hiteltörlesztésre.

Alacsonyabb jövedelemnél felelős hitelfelvevőként azonban nem ajánlatos elmenni a maximum kitettségig, jóllehet erre az MNB rendelete lehetőséget biztosít. Hitelbírálat során a bankok szigorúbb feltételeket is támaszthatnak és a banki gyakorlat szerint ezt meg is teszik. Vannak olyan bankok, amelyeknél 200 ezer forint alatti jövedelem esetén a JTM 40 százalék, míg 200-500 ezer forint közé eső jövedelem esetén 40-50 százalék az arány. Ezen felül a legtöbb bank hitelbírálat során a megélhetési költségeket is figyelembe veszi

– mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője.

Az alacsonyabb, azaz 40 százalékos jövedelemarányos törlesztővel számolva ez azt jelenti, hogy havonta legfeljebb 154 ezer forint mehet biztonsággal hiteltörlesztésre. A mostani kamatkörnyezetben ez az összeg nagyjából egy 20 millió forintos, 20 évre felvett hitel törlesztőjének felel meg. Mindez egy 25 milliós ingatlanra lehet elegendő, ha rendelkezünk 5 millió forint önerővel, mivel hitelfelvételkor a 20 százalékos önerő szabályt is teljesíteni kell.

Plusz ingatlanfedezet bevonásával felvehető akár a teljes vételárnak megfelelő hitelösszeg is, ha a törlesztőrészlet belefér az igazolt együttes nettó jövedelem 40-50 százalékába, valamint a törlesztőrészlet és megélhetési költség együttesen belefér az igénylők együttes nettó jövedelmébe. Ingatlanfedezetként nemcsak lakóingatlan (pl. lakás, családi ház, ikerház, sorház) vonható be, hanem pénzintézettől függően az alábbi ingatlantípusok is elfogadhatók pótfedezetként: