Olyan repülőjegyárakkal rukkolt elő a Wizz Air, amelyeken nem is kell gondolkodni, amennyiben valaki már a tavaszi-nyári utazását, netán utazásait tervezi. De kicsit előrébb is lehet forgatni az idő kerekét, mert már januárra is olyan jegyeket kínál a fapados légitársaság, amelyekkel érdemes számolni.

A kínálatból szemezgettünk, fontos megjegyezni, hogy a feltüntetett árak egy odaútra érvényesek egy felnőtt esetében:

Londonba már 8116 forintért is el lehet jutni most az év első hónapjában,

már 8116 forintért is el lehet jutni most az év első hónapjában, Rómába 9890-ért visz a repülő,

9890-ért visz a repülő, Berlinbe 8590-ért utazhatunk januárban,

8590-ért utazhatunk januárban, de Koppenhága is ugyanennyibe kerül februárban,

is ugyanennyibe kerül februárban, márciusban Velencébe is repülhetünk 10096 forintért,

de visszatérve a januárra, most el lehet jutni Görögország második legnagyobb városába, Theszalonikibe 10790 forintért is, és ha már Görögország, akkor Athén is meggondolandó a mindössze 2 ezer forinttal többe kerülő jeggyel.

A Nápolyt látni és…szlogen sem maradhat ki a felsorolásból, 13 ezer forintos jeggyel ezt a bakancslistás utat is kipipálhatjuk, de Barcelona is elérhető januárban 14 326 forintból.

Áprilisban Madridba juthatunk el 15 490 forintért.

Tavaly októberben jelentette be a Wizz Air 2024-2025-ös téli menetrendjének újdonságait.

Genovába;

Gran Canariára;

Salernóba;

Memmingenbe;

és Marrákesbe.

is indul közvetlen járat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről. Budapestről így már összesen 32 ország 71 repülőterére lehet a velük utazni, ezzel a magyar fővárosból érhető el a légitársaság legtöbb desztinációja.