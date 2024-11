Mindössze pár nappal azt követően, hogy Kijev úgy döntött: 23,9 millió dollárt, közel 9,3 milliárd forintot áldoz arra, hogy 2025 végéig a dróntámadások ellen megvédje a szovjet időkben épült Kremencsuk vízerőművet, Moszkva vasárnapi célpontjai között immár ez az energetikai létesítmény is szerepelt. A kremencsuki Ukrajna egyik legnagyobb energiatermelő egysége, Összesen 624 MW kapacitásra képes. Íme egy felvétel az erőművet ért orosz támadásról:

