A spanyolországi Barcelonában található Sips lett a világ legjobb bárja. A második helyen a New York-i Double Chicken Please, a harmadik helyen pedig a mexikóvárosi Handshake Speakeasy áll. Az ötvenes rangsort a brit székhelyű William Reed Business Media teszi közzé – írja a cnbc.

Szingapúrban egy díjátadó ünnepségen hirdették ki a világ 50 legjobb bárját – ez volt az első alkalom, hogy Ázsiában rendezték meg a ceremóniát.

Az 50 Best nevű szervezet 2009 óta évente publikálja a The World’s 50 Best Bars rangsorát, azóta London és New York uralja a listákat. Azonban most barcelonai bárok is felkapaszkodtak a ranglistán az elmúlt két évben, és az első három helyre kerültek.

A barcelonai bár a tavalyi harmadik helyről ugrott a csúcsra.

Az idei listából 22 helyet európai bárok foglaltak el, míg Észak- és Dél-Amerikának 14 hely jutott. Ázsia tíz, míg Ausztrália és Dubai, az Egyesült Arab Emírségek két-két helyet kapott.

A tíz legjobb bár egyébként Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában található.

A norvégiai Oslóban található Himkok új név lett az első tíz között, 33 hellyel került előrébb a tavalyi listánál.

Ázsiában Szingapúr szerezte a legtöbb helyet. Három bár került a világ legjobbjai közé.

Hogyan készül a lista?

Az 50 Best szerint az idei lista 680 iparági szakértő szavazatát gyűjtötte össze világszerte, köztük csaposokét és bártulajdonosokét, valamint az italok kitalálóinak voksait és koktélszakértők véleményét.

Minden szavazó hét szavazatot ad le, közülük legfeljebb ötöt a hazájában található bárokra. A voksolók csak olyan bárt javasolhattak, amelyeket az elmúlt 18 hónapban legalább egyszer meglátogattak. És, ami lényeges, nem szavazhattak a saját tulajdonukban lévő vagy pénzügyi érdekeltségükben álló bárokra.

Egy héttel a ceremónia előtt az 50 Best kiadott egy kiterjesztett 100-as rangsort, amely 34 várost foglal magában, ezek közül 17 Európában található, míg Észak- és Dél-Amerika holtversenyben Ázsiával 15-15 helyet foglal el.

Szingapúr öt hellyel erősödött meg,

míg Ausztráliából a Byrdi, Melbourne egyik szórakozóhelye volt az egyetlen bár, amely felkerült a bővített listára.

Hét bár, amely 2022-ben a világ legjobb 50 bárja közé került, az idén csak az 51-100. hely közé került: a New York állambeli Employees Only esetében volt a legnagyobb esés a rangsorban, 52 hellyel a 47. helyről a 99. helyre.