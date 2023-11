Nemcsak a szakmai, hanem a személyes tényezők is komolyan befolyásolják a vállalkozók mindennapjait. Erre utal, hogy a Számlázz.hu és az Opinio közös, reprezentatív online felmérésében a válaszadók jelentős része (32 százalék) két, a maganéletet is érintő problémát jelölt meg az első helyen:

16 százalék számára a munkával együtt járó magas stressz leküzdése a legnagyobb kihívás,

16 százalék pedig a túlságosan hosszú munkaidőt, a magánélet ebből fakadó hiányát érzi problémásnak.

a vállalkozók többsége a bevételek csökkenésétől tart a leginkább és nagy kihívásának tekinti, hogy előteremtse a működési költségeket,

komoly problémát jelent a magas stressz, valamint a munka és a magánélet egyensúlyának eltolódása – összesítette a felmérést a Piac&Profit.

A likviditási / cash flow problémák is sok vállalkozót érintenek:

15 százalék jelezte, hogy ez próbatétel az életében,

a cég digitalizálását 7 százalék,

míg a munkaerő magas fluktuációját 5 százalék jelölte meg.

Számlázás, könyvelés utalás – adminisztráció mindenekfelett.

A válaszadók 32 százalékának havonta pár órát visz el az életéből a papírmunka,

28 százalék pedig 1-2 napot szán erre a hónap során,

16 százalék úgy nyilatkozott, hogy jelentős időt, havonta több napot is felemészt az adminisztráció,

17 százalék semennyit nem foglalkozik a témával - helyettük minden bizonnyal más végzi el ezt a feladatot,

7 százalék azoknak az aránya, akik havonta kevesebb mint egy órát töltenek papírmunkával.