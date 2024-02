Az eredetileg számlázóasszisztensként indult, mára megújult BUPA szolgáltatásplatform az MBH Banknál ma már a teljes kkv-szektort célozza azzal, hogy egy olyan vállalkozói ökoszisztémát épít, amelyben a vállalkozók, a működésükhöz szükséges szolgáltatók és a bank kölcsönösen segítik egymást.

A BUPA egy online szolgáltatásplatform, ahol minden olyan funkció és kényelmi szolgáltatás egy helyen elérhető, ami egy vállalkozás elindításához és működtetéséhez szükséges. A program lépésről lépésre vezeti végig ügyfeleit a cégalapítás folyamatán, olyan szolgáltatásokat is beleértve, mint a jogi tanácsadás, vagy a vállalkozás profiljához leginkább illő könyvelő kiválasztása és leszerződtetése.

Segíti a cégalapítás megtervezését is: a leendő vállalkozó adó- és cégformaválasztó kalkulátorral pontosíthatja terveit, ingyenes edukációs anyagokból és webináriumokból tájékozódhat, vagy elindíthatja az első pénzforgalmi bankszámla megnyitását.

A BUPA a számlázószolgáltatások mellett pénzforgalmi funkciókat is kínál: összeköthető vállalkozói bankszámlákkal, így teljes áttekintést ad az egyenlegekről, kintlévőségekről és a fizetendő tételekről, az utóbbiak kiegyenlítésére közvetlenül a rendszerből tranzakció is indítható.

A számlázóhoz hozzáférést lehet adni a könyvelőnek is, így még egyszerűbben intézhetők a könyvelési, illetve bevallásokkal kapcsolatos feladatok. A BUPA a számlázóprogramok piacán egyedüliként rendelkezik magasfokú biztonságot garantáló banki háttérrel, az MBH Bank ügyfelei számára pedig aktív bankkapcsolat esetén díjmentes a használata.

A BUPA mindezt egyetlen felületen, teljesen digitálisan teszi elérhetővé, egyúttal közösséggé is szervezi az ügyfeleket, a piaci szolgáltatókat és a banki szereplőket. A kkv-szektor szereplőinek így lehetőségük van összekapcsolódni, és az együttműködés minden szereplője profitál ebből: a vállalkozások könnyebben hozzájutnak azokhoz az információkhoz és kényelmi szolgáltatásokhoz, amelyek a napi működéshez, a növekedéshez szükségesek, a szolgáltatók potenciális ügyfeleket érnek el, mindehhez pedig egy biztonságos és modern banki háttér áll rendelkezésükre.

Az MBH Bank mikro- és kisvállalkozások üzletága egymilliárd forint éves bevételig ajánlja platformját a leendő és már meglévő vállalkozásoknak, függetlenül attól, hogy milyen banknál vezetik számlájukat.

Illés Zoltán, az MBH Bank mikro- és kisvállalkozások fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatója a BUPA friss fejlesztése kapcsán elmondta:

„Tavaly év végén készítettünk egy általános felmérést arról, milyen helyzetben vannak a kkv-k. Az eredmények azt mutatják, hogy bár a gazdasági környezet továbbra is komoly kihívások elé állítja a vállalkozásokat, azok igyekeznek új megoldásokat találni. Fontos prioritásuk a digitalizáció, és a szektoron belüli kapcsolatok erősítése. Ezeket szeretnénk banki oldalról professzionális módon támogatni és új szolgáltatásokkal kiegészíteni, mivel a vállalkozói szektor támogatása és ezáltal a gazdaság élénkítése kiemelt törekvésünk. A pénzügyi szféra elismerése mellett az első felhasználói visszajelzések is érkeznek, melyeket beépítünk a további fejlesztéseinkbe.”

A BUPA vízióját a közelmúltban két szakmai díjjal is honorálták: a projekt indulása után rövid idővel elnyerte a MasterCard Év bankja 2023 megmérettetésen Az év üzleti szegmensének szóló programja kategória első díját, a Joint Venture Szövetség Companies for the Future Award gáláján pedig a legjobb ökoszisztémát építő vállalatnak szóló különdíját foghatta kézbe.

Programunk értékelésekor a zsűri pont azokat a jellemzőit ismerte el, amelyek miatt mi is büszkék vagyunk erre a platformra: innovatív és digitális fejlesztés, amely valódi megoldást, kézzelfogható segítséget nyújt a mikro- és kisvállalatoknak a költséghatékony működéshez, ami különösen fontos a jelenlegi gazdasági környezetben

– kommentálta az elismerést Ginzer Ildikó, standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes a MasterCard díjátadóján.