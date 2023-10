Nem változnak a hazai üzemanyagárak. A holtankoljak.hu. szerint a literenkénti átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

benzin: 603 forint,

gázolaj: 650 forint.

Az izraeli háború már most is drágítja az olajat, az áremelkedés Magyarországra is begyűrűzik, a múlt heti 20 forintos csökkenés visszaépül az árakba, írta korábban az Economx szakértőkre hivatkozva:

október 11-től, hétfőtől bruttó 20-20 forinttal vágták vissza benzin és a dízel literenkénti nagykereskedelmi árát,

október 13. pénteken pedig újabb bruttó 7 és 10 forintos áresés jött.

Mindez azt jelenti, hogy szeptember vége óta:

bruttó 57 forinttal lett olcsóbb a benzin literenkénti ára,

bruttó 31 forintos áresés történik ez idő alatt a dízelnél.

Pletser Tamás szerint az az árcsökkenés, amely a múlt héten bekövetkezett, részben, talán nagyobb részben is újra visszaépülhet a kutak árazásába. Hozzátette, az izraeli háborúnak már most is van három-négy dolláros „geopolitikai prémium” hozadéka, ami megjelent a kőolaj árában.

Ez lényegében annak a bizonytalanságnak a pénzügyi felára, hogy vajon Irán érintett lehet-e a konfliktusban – mondta a szakértő a Világgzadaságnak. Ez azért súlyos kérdés, mert Irán az OPEC, azaz a kőolaj-exportáló országok egyik legnagyobbika.

Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője azt is megjegyezte, hogy az Egyesült Államoknak nem érdeke, hogy kiterjedjen az izraeli konfliktus, és nem forszírozza az iráni szálat. Ha ez így maradna, a geopolitikai prémium egy átmeneti idő után eltűnhet az olaj jegyzéséből.