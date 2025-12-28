Áttanulmányozta az év végi idegenforgalmi elemzéseket a CNBC Travel és ezek alapján meghatározta, milyen fő trendek alakítják majd jövőre az utazásainkat. Arra jutottak, manapság már korántsem csak egy-egy kiválasztott úticél megismeréséről, a nevezetességek megtekintéséről szól egy utazás, hanem az ahhoz kapcsolódó élményekről, és ezek még hangsúlyosabbá válnak a következő esztendőben. Ennek alapján öt nagy csoportba sorolták a látogatókat, illetve az általuk keresett pihenési típusokat. Íme, 2026-ra milyen trendeket jósolnak.

1. Antiturizmus

Mind többen vágynak arra, hogy elkerüljék a leglátogatottabb célpontokat és a főszezoni utazásokat. Ők az úgynevezett antituristák, akik inkább elő- és utószezonban indulnak útnak. Sokakat közülük kimondottan a klímaváltozás is befolyásol abban, merre vegyék az irányt és a mérsékelt időjárású célpontokat részesítik előnyben.

Ez a változás táplálja egyébként a nagyobb turisztikai célpontokon kívül elhelyezkedő „másodlagos városok” felemelkedését is. Több kormányzat kimondottan igyekszik is kiszélesíteni a turisztikai célpontjainak körét. Indonézia például elindította a „Turizmus 5.0” stratégiáját, amelynek célja öt „szuperprioritásos” másodlagos úti cél fejlesztésével az idegenforgalom Balin túlra terelése, míg Japán Tokióból igyekszik regionális célpontok felé irányítani a turistákat.

2. „Döntésmentes” nyaralások

Manapság egyre több a mentálisan túlterhelt, kimerült utazó, akik pihenésük megtervezését igyekeznek kiszervezni olyan ügynökségeknek és szállodáknak, amelyek all-inclusive csomagokat kínálnak. Lényegében „az utazók azt szeretnék, hogy valaki, akiben megbíznak, jó döntéseket hozzon helyettük, hogy megfelelően kikapcsolhassanak” – mondta Tara Schwenk, a Lemongrass Marketing digitális stratégiai igazgatója a CNBC megkeresésére. „Ahogy a kognitív túlterhelés a modern élet meghatározó jellemzőjévé válik, a döntésmentes utazás már nem csupán egy kiegészítő elem, hanem alapvető elvárás lesz, különösen az időhiányos, nagy stresszel küzdő utazók körében” – tette hozzá a szakember. Ennek fényében a luxusutazások szervezői arra törekszenek, hogy gondosan válogatott ajánlatokat kínáljanak és a pihenni vágyóknak ne kelljen még logisztikai tervezésen sem gondolkodniuk. 3. Wellness utazások A harmadik terjedő trend a wellness utazás, amely a gyógyfürdő-csomagoktól a tudományosan alátámasztott egészségprogramokon át a mentális egészségre összpontosító utazásokig sok mindent magában foglal. A kínálatban szerepelnek ájurvédikus programok Indiában, jóga- és szörfözéses kiruccanások Costa Ricában, vagy éppen csendes elvonulások Kanadában. Az ilyen típusú utazások az egyéni utazók és párok, valamint az idősebb és fiatalabb utazók körében is mind népszerűbbek. A jelentések szerint a 35 év alatti amerikai utazók kétharmada már az ilyen típusú aktív utazásokat részesíti előnyben.

4. Nosztalgikus látogatások

Egyre többen vágynak arra, hogy régi emlékeiket felidézve elutazzanak legkedvesebb gyermekkori nyaralásaik helyszínére, például a fiatal amerikaiak 80 százaléka jelezte azt egy felmérésben, hogy szívesen részt venne ilyen látogatáson. Emellett a nyugdíjasok is előszeretettel vágnak bele nosztalgia-utazásokba. Sőt, az idősebbek - miután felnevelték gyermekeiket és "megszabadultak" a főnökeiktől - kötöttségeiktől megszabadulva mind kalandvágyóbbak, és szárazföldön vagy hajóval is hosszabb utakra indulnak.

5. Mesterséges intelligencia-vezérelt kiszolgálás

Miközben egyre több turista mesterséges intelligencia segítségével választja kis és foglalja le utazásait, a szállodák is előszeretettel használják az AI-t vendégeik jobb kiszolgálására. Az Oracle Hospitality jelentése szerint a következő évben várhatóan jelentős fordulatot vesz e téren a szállodák működése: a vendégek kéréseire való reagálásról az igények előrejelzésére fognak áttérni, vagyis személyre szabják a tartózkodást, még mielőtt megérkeznek a vendégek. Egyes szállodák például már most lehetővé teszik a vendégek számára, hogy szobájuk minden részletét megtervezzék, például Pilates géppel vagy éppen sötétítő rolóval lássák el kiválasztott szálláshelyüket.