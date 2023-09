Szokatlan adományt kapott az ukrán hadsereg: három lila színű, elavult repülőtéri csuklósbuszt. A járművek korábban a Londontól mintegy 45 kilométerre fekvő Luton repülőterének szolgálatában álltak: korábban a reptér és a vasútállomás között ingázó utasokat szállították.

Márciusban azonban a buszokat felváltotta a Direct Air-Rail Transit (DART) egysínű vasútvonal, a tulajdonos Go-Ahead buszcsoport pedig úgy döntött, hogy a 16,5 méteres egyszintes buszok közül hármat eladományoz – írja a Kyivpost.

Az adományt a Swindon Humanitárius Segélyezési Partnerség (SHAP) kapta meg, melyet nem sokkal az orosz-ukrán háború kitörése után hoztak létre, hogy humanitárius segítséget nyújtson Ukrajnának. A konfliktus kezdete óta a szervezet több mint 1300 tonna segélyt szállított Kelet-Ukrajnába.

A lutoni helyi híroldal arról számol be, hogy a lila buszokat zuhanyzóval és mellékhelyiségekkel szerelték fel. Kettő a kelet-ukrajnai katonák pihenőhelyeként szolgál, valamint ellátmányt is szállít a frontra. A harmadikból egy mobilkiállítást készítenek a tervek szerint, amely a Oroszország ukrajnai pusztítását mutatja be.

