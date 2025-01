Miközben a Cruise Lines International Association (CLIA) iparági szervezete szerint a hajós körutazások szárnyalnak, egyre nagyobb, egyre erősebb hajókkal 37 milliónál is több tengerjáró utassal számolnak 2025-ben, de a hajózás világában egy másik statisztika is emelkedik. Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjának (CDC) adatai szerint 2024 volt a legrosszabb év a tengerjáró hajókon a gyomor-bélrendszert érintő járványok tekintetében – írta meg a CNN.

A járványok többsége a rendkívül fertőző norovírussal volt összefüggésben.

Csak decemberben öt tengerjáró hajót sújtott a hányásos kórokozó, és több száz utas jelentett tüneteket a Cunard Line, a Holland America és a Princess Cruises hajóin. A járvány a hajókon azt jelenti, hogy a hajó utasainak és legénységének legalább 3 százaléka tüneteket mutat.

A norovírust régóta összefüggésbe hozzák a tengerjáró hajókkal, mivel a vírus olyan környezetben terjed, ahol az emberek közel vannak egymáshoz. Dr. William Schaffner, a Vanderbilt Egyetem Orvosi Központjának professzora szerint a norovírus „tengerjáró hajó vírusaként ismert”.

A norovírus általában a téli hónapokban éri el a csúcspontját, és „a norovírus szezonális előfordulása változó intenzitású” – magyarázta Schaffner, aki hozzátette, a vírus kis részecskéje is fertőző és sokáig megmarad tárgyakon, különböző felületeken, így még tovább fertőz. A CDC szerint évente átlagosan 19-21 millió norovírus-betegség fordul elő az Egyesült Államokban.

„A tengerjáró hajók fedélzetén megbetegedések rendkívül ritkák” – áll a Cruise Lines International Association ágazati szervezet közleményében.

Míg a CDC 2024-es adatait a norovírus uralja, a Royal Caribbean's Radiance of the Seas fedélzetén 2024 szeptemberében kitört gyomor-bélrendszeri járvány a szalmonella ételmérgezésnek tulajdonítható, a Silver Nován kitört járványt az E. coli okozta, és a Royal Caribbean Allure of the Seas májusi útja során fellépő gyomor-bélrendszeri betegség oka továbbra is ismeretlen.

A CDC összesen 16 körutazás során észlelt járványt 2024-ben, ami több mint egy évtizede a legmagasabb. 2023-ban összesen 14 járványkitörést jelentettek. Kevesebb bejelentés érkezett a 2020-2022-es időszakban, mert a pandémia alatt a hajós-körutazási ágazat leállt. A CDC adatai szerint 2019-ben 10 járványkitörést jelentettek.

A CDC-adatok csak az ügynökség joghatósága alá tartozó hajókra vonatkoznak, nem a világ óceánjain áthaladó összes hajóra.