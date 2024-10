Továbbra is nehéz helyzetben van a Stellantis. Az USA-ban például a kereskedőknél hegyekben állnak a cég eladatlan járművei, ezért kénytelen kevesebb autót exportálni a tengerentúlra, az évek óta a kereskedésekben porosodó példányokra pedig jelentős kedvezményeket kínálni.

A járműipari konszern nemrég azt is bejelentette, hogy három olaszországi üzemében ideiglenesen szüneteltetni fogja a termelést, ami az egyik legnépszerűbb modell, a Fiat Panda gyártását is érinti.

Mindeközben kiderült, hogy problémák adódtak egyes típusoknál, ezért a Jeep Wrangler 4xe és a Grand Cherokee 4xe 195 ezer példányát vissza kellett rendelniük spontán öngyulladás miatt.

Ráadásul nemrég ismét elterjedt a pletyka, hogy az autóipari vállalat a Maserati eladását tervezi, és már Carlos Tavares CEO távozása is biztosnak vehető.

A Stellantis most minden erejével azon van, hogy úrrá legyen a kialakult helyzeten, ehhez pedig csökkentenie kell a kiadásait. Ezért a vállalat eladja az Arizona Proving Grounds nevű sivatagi tesztközpontját

– számolt be a Totalcar.

A motor1.com értesüléseit a Stellantis is megerősítette. Elmondásuk szerint a tesztközpontot valóban árulják, az év végén pedig be is fejeződik a munka az arizonai létesítmény helyszínén. Azért döntöttek az eladás mellett, hogy javítsák a hatékonyságot, és biztosítsák a versenyképes jövőt a gyorsan változó globális piacon, szól a hivatalos indoklás.