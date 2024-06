Az intézet kompozit beszerzésimenedzser-indexének (BMI) szerdán közzétett végleges értékei alapján az előzetesen becsült 54,4 ponthoz képest kissé magasabbra, 54,5 pontra, azaz 25 havi csúcsra emelkedett a mutató. Ugyanez a szám áprilisban még 51,3 pont volt.

Ha a BMI értéke 50 pont alatt van, az a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének zsugorodását jelzi, míg az 50 pont feletti érték annak növekedését.

A szolgáltatóipari BMI az áprilisi 51,3 pontról 54,8 pontra, azaz 12 havi csúcsra emelkedett. A feldolgozóipari BMI végleges értéke 51,3 pontra emelkedett az áprilisi 50 pontról, ami így az S&P Global adatai szerint idén eddig nem csökkent 50 pont alá.

A gazdaságkutató intézet adatai alapján az amerikai gazdasági aktivitás májusi erősödéséhez főként a szolgáltatószektor legjelentősebb teljesítménynövekedése járult hozzá egy éve, de a feldolgozóipar is bővült. Mivel növekedtek az új megrendelések, így a kibocsátás is, miközben valamelyest az üzleti bizalom is erősödött áprilishoz képest.