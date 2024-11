Lecsaptak az erdélyi rabszolgamaffiára, a TEK vetett véget a sanyargatásnak

Éhbérért, embertelen körülmények között elszállásolva, egy hulladékfeldolgozó üzemben kényszerített munkára embereket az a nyolc gyanúsított, akikre a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csapott le. Az akcióban a Terrorelhárítási Központ (TEK), illetve munkaügyi felügyelők is részt vettek, valamint több mint hetven rendőr, köztük románok is. Részletesen leírták a rendőrök, mi is történt.