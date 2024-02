A BAPS Hindu Mandir 27 hektáros területen épült Abu-Dzabi sivatagában, ez a város első hagyományos hindu kőmandírja, amelynek rózsaszín homokkő oszlopai tetején hét torony áll, amelyek az egyes emírségekben uralkodó sejkek számát jelképezik.

Bár Abu-Dzabi hivatalos vallása az iszlám, ám az Egyesült Arab Emírségekben, közte Dubajban 3,5 millió indiai állampolgár él.

Elemzők szerint Narendra Modi a hindu kőtemplom átadásával, globális államfőként cselekedett és megerősítette tekintélyét pár hónappal az indiai országos választások előtt, ahol a harmadik ciklusára pályázik.

Üzenetet küld a világnak: India a hindu vallás védelmezője

– mondta a CNN érdeklődésére Asim Ali újdelhi politikai elemző.

Az Abu-Dzabi templom megnyitása egyébként mindössze néhány héttel azután történt, hogy Modi felavatta a vitatott Ram Mandir-t, egy olyan templomot, amely egy évszázados iszlám mecset alapjaira épült, és amelyet keményvonalas hindu tömegek romboltak le az 1990-es évek elején Észak-Indiában.

Növekvő üzleti és gazdasági kapcsolatok

Narendra Modinak ez a hetedik útja az iszlám országba, és a harmadik az elmúlt nyolc hónapban, ami jelzi az Egyesült Arab Emírségek jelentőségét India számára.

„Az India és az AEÁ közötti kapcsolatok gazdasági szempontból, de talán még jelentősebb mértékben stratégiai és biztonsági szempontból is növekedtek. India igyekszik kiterjeszteni stratégiai hatókörét a Közel-Keletre és biztosítani energiaforrásait” – mondta a CNN-nek Kadira Pethiyagoda, volt diplomata az "Indiai külpolitika és kulturális értékek" című könyv szerzője.

India milliárdosai, köztük Mukesh Ambani és Gautam Adani is nagy pénzeket fektetett be az országban. Tavaly augusztusban az Egyesült Arab Emírségek egyike volt annak a hat országnak, amelyet meghívtak, hogy csatlakozzon a BRICS-csoporthoz, amelynek India is tagja.

Az elemzők szerint az Egyesült Arab Emírségek hindu templomának átadása extra támogatást nyújt majd odahaza Modinak. Szavazatokat nyerhet délen, ahonnan India öböl menti munkavállalóinak nagy része származik és ahová a pénzátutalásokat küldik.