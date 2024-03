A legfrissebb adatok szerint tavaly 8,4 százalékkal India lett a világ leggyorsabban növekvő gazdasága, ha a kis, millió alatti lakosú országokat nem veszük figyelembe. Márpedig India a világ legnépesebb országa immár, és alacsony bázisról indulva hatalmas növekedéssel büszkélkedhet. A lehetőségeket mutatja, hogy az ország leggazdagabb embere, Mukesh Ambani vállalkozásainak köszönhetően immár a világ leggazdagabbjai közt is előkelő helyen áll.

Mini-Davos

Ambani nem is aprózza el fia esküvőjét: meghívott rá mindenkit, aki a nagy országban és a világban csak számít, sokan el is mennek az eseményre. Az országon belül a nagyra nőtt filmipar, Bollywood színe-java részt vesz, de elfogadta a meghívást az Ambaninál nem is sokkal gazdagabb Bill Gates és Mark Zuckerberg is, de megjelenik a volt és egyúttal újra induló amerikai elnök, Donald Trump lánya, Ivanka is. A talpalávalóról pedig nem más gondoskodik, mint Rihanna.

Mindez ráadásul nem is maga a tényleges esküvő lesz a Sky News szerint, csak amolyan 3 napig tartó bevezető buli, a szertartásra csak nyáron kerül sor. Ünnepelni viszont lehet, most 3 napig, utána még hónapokig. És hogy ne csak az ultragazdagokról szóljon minden, a hatalmas esemény előtt, szerdán a vőlegény és a menyasszony 51 ezer embernek szolgált fel ünnepi ebédet a városuk, Jamnagar körüli falvak lakóinak.

Maga az esemény így egyfajta mini-Davos, tekinthetjük úgy is, hogy magának Indiának szól: a világ legnagyobb demokráciájának, amely most átveszi a világgazdaság húzóereje szerepet Kínától. A világ befektetői, cégei, feldolgozóipari vállalatai sorban állnak, hogy megvessék lábuk az országban, és amint Ambani példája mutatja, a hazai vállalkozók lehetőségei is korlátlanok.

A nyertes politikai rendszer

Mindehhez hozzájárul, és itt látszik, hogy milyen lényeges egy ország politikai rendszere: hogy Kínából valósággal menekül a tőke, és boldogan vonul át a szomszédos Indiába, emellett más országokba is, mint Vietnám vagy Indonézia. Kínában nem csak az ingatlanlufi kipukkadása okoz gondot: ez önmagában meg sem kottyanna a feldolgozóiparnak.

Az igazi baj az, hogy az uralkodó és leválthatatlan kommunista pár részben visszatért a legsötétebb idők, a gazdasági nyitás előtti időszak módszereihez, és kénye-kedve szerint zaklatni kezdte a cégeket, mind a kínai tulajdonúakat, mind a külföldieket, sőt, jelentéktelen ügyek miatt letartóztatások is történtek. Ki ne menekülne el egy ilyen környezetből, főleg, ha van sokkal vonzóbb célpont is a közelben, ráadásul most még alacsonyabb bérekkel?

Marketingfogás magánpénzből

A hatalmas lagzi így egyúttal remek reklám is az országnak, most még az is odafigyel rá a komoly döntéshozók közül, aki esetleg eddig nem foglalkozott az indiai lehetőségekkel, de most, mint meghívott, felfigyel az országra, akár, mint befektetési lehetőségre, akár, mint óriási piacra. Az ország szerepe a világgazdaságon belül a most várható folyamatok szerint rövidesen döntő lesz: gazdaságának mérete megelőzi néhány éven belül Japánt és Németországot, és így az USA és Kína mögött eléri a harmadik helyet.