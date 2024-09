2021-ben az Európai Unió statisztikai hivatala 2 380 megelőzhető halálesetet regisztrált a mezotelióma miatt, amely az azbesztnek való kitettséggel összefüggő rákfajta, tette közzé az adatokat honlapján az Eurostat.

A szám 2013 óta folyamatosan csökken, akkor 3 341 volt (-961 haláleset).

Kép: Eurostat

Országos szinten 2021-ben Olaszországban volt a legtöbb mezotelióma okozta haláleset (518), ezt követte Németország (400) és Franciaország (329). Ezzel szemben a legalacsonyabb számot Ciprus és Észtország regisztrálta, egyenként 2-vel, majd Málta és Luxemburg következik, egyenként 3-mal.

A mezoteliomát elsősorban a munkakörnyezetben rákkeltő tényezőknek való kitettség által okozott rákos megbetegedésnek tartják a szakemberek.

A 2013 és 2021 közötti 13 530 esettel a mezotelióma a második leggyakoribb foglalkozási ráktípus a tüdőrák (13 944) után.

2021-ben 1 409 új mezoteliomás esetet ismertek el, ami az összes foglalkozási rákos megbetegedés 43 százalékát teszi ki. Ez 135 esettel több, mint 2020-ban (1 274 új elismert eset). Az incidencia azonban 214 esettel csökkent 2013-hoz képest (1 623 új felismert eset).

Kép: Eurostat

Az elismert esetek számának ingadozása részben a COVID-19 világjárványnak tudható be. 2013 és 2021 között a mezotelióma az összes – foglalkozási kör miatt kialakult – rákos megbetegedés mintegy 40 százalékát tette ki.

A veszélyforrás

Az azbeszt komoly veszélyt jelenthet az építőmunkásokra, káros hatásai évekig nem észrevehetők. Az azbeszt egykor nagyon gyakorta használt anyag volt az építőiparban, például szigeteléskor, padlólapoknál és a tetőzsindelyeknél is. Az azbesztnek való kitettség - közli az OSHA - okozhat mezoteliómát és a gyomorrákot is.

Az Economx is írt korábban a magyarországi épületeken lévő azbesztartalmú tetőkről készült összefoglalójában. A tüdőbe kerülve visszafordíthatatlan szövetburjánzás okozhat. Aki pedig jelentősebb mennyiségű azbesztport lélegzik be, azoknál kialakulhat az azbesztózis, a mezotelióma és a tüdőrák is.

Mivel ezeknek a betegségeknek a lappangási ideje akár 20-25 év is lehet, sokáig nem lehetett tudni, hogy az azbeszt milyen mértékben veszélyes az egészségre. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előrejelzése szerint évente 20-30 ezer ember betegedik meg az Európai Unióban, és ez még nem érte el a csúcsértéket.

Az EU-ban 2030-ig várhatóan több mint 300 ezer ember fog meghalni elsősorban az azbeszt miatt kialakuló mezotelióma következtében.