Az Eduline kapta meg a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának idei gólyatábori tájékoztatóját, amelyben amellett, hogy felsorolják, mit vigyenek magukkal a leendő mentőtisztek, szülésznők és gyógypedagógusok a tábor csapatkiáltását is mellékelték.

A szöveget mi nem idéznénk, erősen szexuális tartalmú, alpári stílusban íródott, de aki szeretné elolvasni, itt megteheti.

A szervezők a minősíthetetlen sorok előtt arra azért felhívták a figyelmet, hogy tilos a táborozóknak egymást becsmérelniük, megalázniuk, de nekik maguknak nem sikerült ezt betartaniuk.

Az egyik elsős azt is elmondta, hogy a csapatkiáltást egy pécsi nyilvános strandon is el kellett kiabálniuk kisgyerekes családok előtt, amit többen szóvá is tettek.

A PTE az említett gólyatáborral kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a szervezőktől kapott információik szerint a Hallgatói Önkormányzat a gólyatábor idejére kibérelte a strandot, és zártkörű rendezvényként nem engedtek be külsőst a helyszínre. Hozzátette, a hivatkozott gólyatábor kapcsán sem az egyetemhez, sem a szervező Hallgatói Önkormányzathoz nem érkezett hivatalos panasz vagy bejelentés, mindenesetre az egyetem vezetése elhatárolódik a csapatkiáltástól, és minden olyan mondattól, amely bárkit megsért az emberi méltóságában, és méltatlan egy felsőoktatási intézményhez.

Itt sem maradt el a megalázások videóra rögzítése és megosztása a közösségi médiában. Egyik este például a szervezők a lányok szobájában alkoholt itattak velük cumisüvegből.

Rácz Dominika, a Hintalovon Alapítvány jogásza korábban az Eduline-nak azt nyilatkozta, egy új korszak kezdetéhez gyakran párosul egy beavatási szertartás, de a diákok megalázása, kiszolgáltatott helyzetbe hozása számos jogsérelmet is megvalósíthat, ezért fontos, hogy ezt érthetően szabályozzák a szervezők felelősségével, és a résztvevők jogaival, lehetőségeivel együtt.