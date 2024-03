Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Tovább erősödött a digitalizációs trend a fizetési szolgáltatásoknál, tavaly már minden tizedik ember mobilapplikáció segítségével, távolról fizette be csekkjeit, így a tranzakciók összesített értéke meghaladta a 155 milliárd forintot. A Magyar Posta Zrt. friss adatai szerint 2023-ban összesen több mint 14 millió csekket fizettek be a felhasználók a postai iCsekk applikáció vagy a postai csekkbefizetést tartalmazó, partneri mobilappok által biztosított mobilos fizetési megoldáson keresztül.

Hozzátették,

az elmúlt öt évben több mint tízszeresére növekedett a mobilappos csekkbefizetések aránya az összes csekkbefizetésen belül.

Az évek óta tartó trend folyamatos, ezt bizonyítja, hogy csak az elmúlt évben több mint 30 százalékkal emelkedett az iCsekk applikáción keresztül befizetett csekkek aránya.

A fentiekkel párhuzamosan csökkenés figyelhető meg a hagyományos, postai sárgacsekkes befizetések esetében.

A Magyar Posta az iCsekk rendszerében jelenleg több mint 800 000 regisztrált felhasználót tart nyilván, ami a 2023. januári adatokhoz képest mintegy 25 százalékos növekedés. A felhasználók döntő többsége továbbra is a magasabb iskolai végzettségű, városban élő, ugyanakkor dinamikus növekedés tapasztalható a vidéki lakosság körében is – írják közleményükben.

Kitértek arra, hogy tavaly az elektronikus fizetéssel kiegyenlített csekkek aránya Magyarországon, a fizikai és digitális csatornákon összesítve, már meghaladta a 42 százalékot, folytatva ezzel az előző évek növekedési trendjét. A legismertebb és legtöbbet használt alkalmazás az iCsekk, az idén a Díjnet szolgáltatások, köztük az e-számlafizetés továbbfejlesztését tervezi a vállalat.

Az iCsekk mobilapp használatának növekedésével párhuzamosan, egyre csökken az igény a 2016-tól telepített, gyors csekkbefizetést biztosító automaták iránt. Ezért a Magyar Posta februárban csökkenti csekkautomatáinak számát. A kijelölt kormányablakokban, továbbra is üzemelnek csekkautomaták bankkártyás és készpénzes befizetéssel.

A Magyar Posta tájékoztatása szerint 2022-ben az elektronikus csatornákon való csekkbefizetések aránya tovább nőtt. 2021-ben a teljes postai csekkbefizetés 6,7 százalékát, míg 2022-ben már 8,1 százalékát fizették be elektronikus csatornán keresztül.