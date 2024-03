Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A Bank of Russia közleménye szerint az inflációs nyomás fokozatosan enyhül, de továbbra is magas. A bank azt is kiemelte, egyelőre korai megítélni a jövőbeni dezinflációs folyamatok ütemét. A közleményben hangsúlyozták azt is, hogy a belföldi kereslet még mindig felülmúlja az áruk és szolgáltatások termelésének bővítési lehetőségeit, a munkaerőpiac feszessége pedig ismét nőtt.

A bank szigorítási ciklusa talán véget ért, de még nem talált teret a hitelfelvételi költségek enyhítésére, amit az erős fogyasztói kereslet és a széles körű munkaerőhiány inflációt növelő hatása akadályoz – írja a Reuters.

Az orosz jegybank megjegyezte: ahhoz, hogy az infláció idén visszatérjen a 4 százalékos célhoz és annak közelében stabilizálódjon, hosszú ideig fenn kell tartani a szigorú monetáris kondíciókat. Az előrejelzésük szerint a jelenlegi monetáris politikai irányvonal mellett az éves infláció 4,0-4,5 százalékra csökken az idén, a továbbiakban pedig 4 százalék közelében stabilizálódik.

A fő aggodalomra okot adó infláció 7,4 százalék volt tavaly, szemben a 2022-es 11,9 százalékkal. Az orosz jegybank decemberben 100 bázisponttal, 16 százalékra emelte irányadó kamatát, majd február 16-án változatlanul hagyta a kamatszintet. A következő kamatdöntő ülést április 26-án tartják.