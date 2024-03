- figyelmeztetett Orbán Viktor.

A 2023-as büdzséből kiindulva, amit egyébként Gulyás Gergely kancelláriaminiszter maga is irreálisnak nevezett , a hiánycélok kapcsán különösen fontos a lakossági fogyasztás fenntartása, illetve esetünkben a beindítása. Ugyanis tavalyáltalános forgalmi adóból ( áfa ) a kincstárba, ez pedig több mint ezermilliárd forintos elmaradást jelentett , ami költségvetési szinten is jelentős tétel, hiszen a pénzforgalmi deficit 4 593,4 milliárd forintjának több mint az ötöde, azaz magyarázza a tervezettnél magasabb pénzforgalmi hiányt is.