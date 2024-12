A háborúban mindenki rosszul járt, minden gazdaság. Komoly teljesítmény, hogy Magyarország nem süllyedt vissza, és nem került olyan állapotba, különösen a versenyképesség szempontjából, mint a legtöbb európai gazdaság. Így most, amikor vége lesz a háborúnak, repülőrajtot vehetünk – nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök.

A magdeburgi támadással kapcsolatosan a kormányfő kijelentette, míg a migrációs invázió nem következett be Európában, ilyesmi nem történt. Azóta viszont visszatérően megtörténik. Megakadályozni a további merényleteket csak olyan országokban feladat, ahová beengedték a migránsokat. Ahová nem engedték be, ott egyetlen következtetés adódik, ezután sem szabad beengedni őket, pont. Nekünk, magyaroknak, szerencsére időben volt eszünk és merszünk nemet mondani. Ha elhibázod, benne vagy, és onnan más világ kezdődik. A németek már ebben a másik világban élnek.

Orbán Viktor szerint Amerika és Európa együtt elköltött a háborúra mintegy 300 milliárd eurót.

Ebből a pénzből az életszínvonal gyors emelkedését lehetett volna elérni egész Európában. Az európai fejlettség szintjére felhozhattuk volna a teljes Balkánt – jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint ebből meg lehetett volna fékezni a migrációt, lehetett volna építeni egy teljesen új európai védelmi rendszert. De ez a pénz elégett.

Az új amerikai elnök kedveli Magyarországot.

A kínai elnök az Európai Unió két országába látogatott el, Franciaországba és hozzánk. A barátunk Törökország elnöke, korrekt partnerünk az orosz elnök, és jó barátunk az izraeli miniszterelnök is – sorolta Orbán Viktor, aki hozzátette, Amerika viszonylatában az elmúlt négy évben nem volt a két ország között kettős adóztatást elkerülő egyezmény, ezért a korábbi második legnagyobb befektetői helyről a nagyadikre esett vissza Magyarországon. Ez komoly veszteség volt.

Orbán Viktor kijelentette, a magyarok jelentősen profitálnak majd abból, hogy lesz egy fair vízumrendszer és kettős adóztatást kizáró egyezmény a két ország között, és erőteljes amerikai tőkebefektetések érkeznek majd Magyarországra. Ezen kívül a világ biztonságosabb lesz, közeledünk a béke felé, talán el is érjük, és a világban elburjánzott számos ideológiai marhaságot egy metszőollóval visszametszik.

Természetesen szeretnénk minden évben előre lépni. De van olyan év, amikor az is siker, ha életben maradunk, az is jó, ha nem csúszunk vissza.

A háborús évek ilyenek. A háború három évét Magyarország kibekkelte. Próbáltunk a kanyarban előzni, és még a háborús helyzetet is valamennyire a javunkra fordítani, de ez Európában senkinek sem sikerült – mondta a magyar gazdaságról Orbán Viktor, aki szerint a háborúban mindenki rosszul járt, minden gazdaság, és komoly teljesítmény, hogy Magyarország nem süllyedt vissza, és nem került olyan állapotba, különösen a versenyképesség szempontjából, mint a legtöbb európai gazdaság.

Így most, amikor vége lesz a háborúnak, repülőrajtot vehetünk – ismételte meg szlogenjét.

Repülőrajtot az tud venni, aki a felkészülést, az alapozást elvégezte, bemelegített, tudja, hogy melyik rajtkockába kell beállni, és tudja, hogy mikor fog eldördülni a startpisztoly. Mi felkészültünk, és 2025-ben repülőrajtot fogunk venni. Visszatér a háborús politika helyett a békeévek politikája, és megint lesznek nagy gazdasági sikereink.

A háború 2025-ben véget ér. Vagy úgy, hogy sikerül béketárgyalással lezárni, vagy úgy, hogy az egyik harcoló fél megsemmisül - fogalmazott Orbán Viktor.

2010-ben Magyarország eldöntötte, hogy nem azon az úton halad, amit Brüsszel javasol neki, mert akkor tönkremegyünk. A nagy pénzügyi válság után számomra is ez volt a tanulság – fogalmazott a kormányfő. Szerinte ezt erősítette a migrációs válság is, visszaigazolta a Covid is, amikor az emberek gyógyítása helyett az unió bürokratáinak az volt fontosabb, hogy nem nyugati vakcinák ne kerülhessenek az európai gyógyszerpiacra. És tovább erősödött most is, hiszen, ha Brüsszellel haladnánk, akkor nyakig lennénk a háborúban.

Nem szabad megengedni, hogy a brüsszeli bürokraták mondják meg, mi lesz Magyarországon. Mert akkor szegények leszünk, a gazdaságunk versenyképessége leromlik, bejönnek a migránsok, genderőrület terjed el, és a végén még egy háborúban is ott találjuk magunkat.

A brüsszeli bürokrácia nagy és erős, sok pénz és eszköz fölött rendelkezik. Aki eltér az irányvonaluktól, annak folyamatosan harcolnia kell a szuverenitásáért.

Ezt teszi Magyarország. De, ha nem ezt tettük volna, akkor a magyar családoknak az energiáért háromszor-négyszer annyit kellene fizetniük, mint most, akkor a magdeburgi jelenetek magyar városokban is előfordulhatnának, és a 300 milliárd euróban, amit elvittek a nyugatiak Ukrajnába, a mi pénzünk is benne lenne, és közben nem tudnánk, hogy miként keveredjünk ki egy háborúból, amit lehetetlen megnyerni.

Orbán Viktor azt javasolta a magyaroknak, merjenek bizakodni, a következő év jó lesz, sőt fantasztikus lesz.