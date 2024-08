Nyílt titok, hogy az olimpiai érmesek finoman szólva sem gazdagodnak meg az érmes helyezésükből. Ez nem csupán magyar viszonylatokban van így, hanem számos más országban is.

A Business Insider listája szerint az olimpiai érmeseket futószalagon szállító Egyesült Államokban is mindössze 37 500 dollár, azaz nagyjából 13,6 millió forint kompenzáció jár a legfényesebb olimpiai éremért. Az ezüstéremért 22 500 dollár (8,2 millió forint), a bronzért 15 ezer dollár (5,4 millió forint) támogatást ad az olimpikonoknak az Amerikai Olimpiai és Paralimpiai Bizottság.

Ezekkel a az adatokkal már könnyen kiszámolható, hogy az amerikai tornászklasszis, Simone Biles az idei olimpián Párizsban, három arany- és egy ezüstérmével összesen 135 ezer dollárt, azaz mintegy 49 millió forintot nyert.

Ezzel szemben Hongkong és Szingapúr a legbőkezűbb a sportolóival: előbbi 768 ezer (279,7 millió forint), míg utóbbi 745 ezer dollárral (271,3 millió forint) jutalmazza az aranyérmeseket.

Indonézia, Izrael, a Kazah Köztársaság, Malajzia és Spanyolország legalább 100 ezer dollárral jutalmazza őket. Kazahsztánban ezen felül ingyenes lakhatást is biztosít az érmeseknek: az olimpiai bajnokok háromszobás lakást, a második helyezettek kétszobás lakást kapnak, míg a bronzérmeseknek egy garzonnal kell beérniük.

A legkevesebb jutalmat az ausztrál sportolók kapják, 13 ezer dollárt az arany-, 10 ezer dollárt az ezüst-, és 7 ezer dollárt a bronzérmesek.

A magyar sportolókat sem halmozzák el

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) a 2024-es párizsi olimpián, a korábbi évekhez hasonlóan nem csupán az érmes, hanem a pontszerző helyezetteket is díjazza. Az Index azt írja, az idei nyári játékok aranyérmesei, így például Milák Kristóf és Kós Hubert is, 55 millió forintban részesülnek. Az ezüstérmeseknek, vagyis többek között Halász Bence kalapácsvetőnek, 39,27 millió forintos jutalom jár, míg a bronzérmeseknek 31,35 millió forint, ilyen színű éremmel tért haza nemrég Muhari Eszter párbajtőrvívó is.

Ugyanakkor egészen a nyolcadik helyig bezárólag is jutalmat kapnak a magyar sportolók, a legrosszabb pontszerző hely esetében is 3,08 millió forintot.

A magyar aranyérem tehát nagyjából négyszer többet ér, mint az amerikai, ami világszinten is kiemelkedő. A lap szerint a MOB ezt azzal magyarázza, hogy a magyar olimpikonok nem a látványsportokban jók, emiatt egy-egy olimpiai bajnokunk nem tud megélni a szponzorokból, a reklámokból és a marketingből.

Az olimpiai és paralimpiai bajnokok ezen túlmenően azonban 1998. január 1. óta a magyar államtól életjáradékra is jogosultak, melynek összegét a Központi Statisztikai Hivatal mindig az adott évben megállapított átlagkeresethez igazítja. Idén ez az összeg, kedvezmények nélkül, havi bruttó 418 ezer forintot jelent, melyet minden olimpiai bajnok egész életében, havonta megkap – írja a Velvet.