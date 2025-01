Az elmúlt négy hónap legmagasabb szintjére emelkedett az olaj ára, miután az orosz energiaipar elleni újabb amerikai szankciók zavart keltettek a legfontosabb ázsiai importőrök körében.

A Brent hordónként 81 dollár fölé emelkedett, a West Texas Intermediate 78 dollár közelében járt.

Az Egyesült Államok pénteken vezetett be újabb komoly szankciókat az orosz energiaiparral szemben. A tilalmak több száz célpontot sújtottak, köztük Oroszország két legnagyobb olajtársaságát: a Gazprom Neft részvénytársaságot és a Szurgutnyeftyegaszt. A szankciók emellett közel 200 olajszállító hajót is érintenek, amelyek közül sokat azzal vádolnak, hogy az úgynevezett árnyékflotta részei, amelyek a korlátozások kijátszására törekszenek.

A kevesebb mint két héttel Donald Trump megválasztott amerikai elnök hivatalba lépése előtt bejelentett újabb szankciók reflektorfénybe helyezték Indiát és Kínát. India ugyanis az orosz nyersolaj létfontosságú vásárlójává vált Moszkva 2022-es ukrajnai inváziója után, Kína pedig a világ legnagyobb olajimportőre - mutatott rá elemzésében a Bloomberg.

Az ázsiai országok most aggódnak amiatt, hogy az Oroszországból és Iránból származó behozatalra vonatkozó további korlátozások beszűkíthetik az ellátáshoz való hozzáférésüket.

Nem véletlen tehát, hogy az amerikai bejelentések után a sanghaji határidős jegyzések a napi határértéket meghaladóan emelkedtek. A független kínai finomítók pedig rendkívüli értekezletet tartottak, hogy megvizsgálják: átvehetik-e még az úton lévő nyersolajat.

A hajókövetési adatok szerint jelenleg három, több mint 2 millió hordó orosz olajat szállító tartályhajó várakozik a kelet-kínai vizeken.

A Huihai Pacificnak január 15-én kellett volna megérkeznie a Shandong tartománybeli Dongjiakouba, miután a hónap elején közel 770 ezer hordó ESPO nyersolajjal pakolták meg a csendes-óceáni orosz Kozmino kikötőben. A Mermar január 5-én hagyta el Kozminót több mint 755 ezer hordó ESPO-val, és a tervek szerint ezen a héten érkezett volna Jantai kikötőjébe. Az Olia pedig január 7-én indult el az orosz kikötőből közel 709 ezer hordóval, és szintén Jantai felé tartott a Kpler adatfelderítő cég szerint.

Indiában a finomítók képviselői úgy nyilatkoztak, hogy felkészültek az importban bekövetkező nagyobb fennakadásokra, amelyek akár hat hónapig is eltarthatnak.

Az olajárak alakulását a pénzpiaci szereplők is kiemelt figyelemmel kísérik.

„A globális olajalapoknak stabil, nem pedig szárnyaló olajárakat kell követelniük, mivel a nem OPEC és nem orosz termelés várhatóan kényelmesen lépést tart a kereslettel” - vélekedett Vishnu Varathan, a Mizuho Bank Ltd. gazdasági és stratégiai vezetője. Hozzátette: az orosz olaj a szankciók ellenére is beszivároghat a globális kínálatba, miként ez már többször is megtörtént.

Az OPEC szerdán teszi közzé a világpiaci helyzetről szóló legfrissebb elemzését.