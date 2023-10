Kurtucz Csaba, a Magyar Ökölvívó Szövetség (MÖSZ) lemondott elnöke szerint a sportág érdekeit szolgálja a megtisztulás, ezért indítottak eljárást költségvetési csalás ügyében elnökségi tagok ellen. Kassai László vezetőségi tag szerint viszont az elnök fontos kérdésekben egyedül döntött és nem kezelte megfelelően a pénzügyeket.

A korábbi alelnök Kurtucz Csabát január 14-én egyhangúlag választották meg elnöknek. Azonban a sikerek ellenére – többek között két olimpiai kvótát szereztek a bokszolók az Európa Játékokon – viszonya megromlott az elnökségi tagokkal, aminek következtében október 10-én az elnök és az elnökség is lemondott.

„A konfliktus abból alakult ki, hogy az ellenőrzési testületünk elkezdte ellenőrizni ezeket a pénzügyi dolgokat és kiderült, hogy olyan költségvetéssel rendelkezünk, mely finoman szólva pazaroló-költekezőnek mondható. Mondok rá egy példát:

egész éves dologi kiadásaink 172 milliót irányoztak elő. Ezzel szemben a 6. hónap 31. napján már 340 millió volt a költés”

– mondta az M1 aktuális csatornának Kassai László. Hozzátette, szerintük az elnök a mandátumának első szakaszában érvényes munkaszerződés nélkül vette fel a fizetését.

„Azt én most nem tudom megmondani, mert nem kapunk róla tájékoztatást, hogy van-e már munkaszerződése. De volt itt más edző, külföldi és versenyző is, aki úgy vett részt a mi programunkban, hogy fogalmunk sem volt, milyen alapon és kitől és mennyi anyagi támogatást kapott. Mi csak ezt akartuk! Legyen egy alapszabály szerű működés, amelynek pénzügyi hátterét is tisztán látjuk” – fogalmazott Kassai László, aki szerint minden az állítólagos pénzügyi visszaélésekre vezethető vissza. Kiemelte,

a szövetség a magyar államtól 700 millió forintot kap, amelyből 300 millió forint a bérköltség, míg az egyesületeknek 125 millió forint jut, így a költségvetésből több tétel úgy lett elköltve, hogy arról nem tudtak.

Kurtucz Csaba a vádakra reagálva az M1-nek elmondta, megállapodtak abban, hogy elnökként is munkajogviszonyban folytatja a tevékenységét, de ezt követően, ahogy kialakult az elnökség és az elnök közötti érdekellentét, egyszerűen nem írták alá a munkaszerződés módosítást, sőt, kijelentették, hogy a munkaszerződése érvénytelen. Jelezte, a Munka Törvénykönyvének megfelelő munkajogviszonya van, csak a munkaköre miatti módosítást nem foglalták írásba. A szerződésének továbbra is az elnökhelyettesi szerződése az alapja, de közben elnöki feladatokat lát el.

Kurtucz Csaba Kép: MTI Fotó , Balogh Zoltán

Kurtucz Csaba visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint pazarló gazdálkodást folytatna a szövetség élén. Hangsúlyozta,

a MÖSZ nem 700, hanem 580 millió forintot kap az államtól, a költségvetése pedig stabil, sőt még tartalékokkal is rendelkezik. Ugyanakkor megjegyezte, bizonyos forrásokat át kellett csoportosítani.

„Az olimpiai felkészülésre nem volt megfelelő pénz elkülönítve az edzőtáborokra. Én mindenféleképpen úgy gondoltam, hogy ez szakmailag egy nagyon nagy hiba. És itt azonnal lépéseket kellett eszközölnöm. Itt igazából az akkori válogatott edzőt, a szövetségi kapitányt el is kellett mozdítani a pozíciójáról. Egy új csapatot kellett összeállítani” – nyilatkozott a volt elnök, aki elmondta, az általa tapasztalt visszaélések miatt a hatóságokhoz fordult.

„Ami elmondható, az az, hogy az elnökség bizonyos tagjai ellen egy eljárást indítottunk költségvetési csalás esetében. Ez folyamatban van, a rendőrséggel felvettük már a kapcsolatot, a nyomozási szakasz elindult. Ez pedig megy a saját folyamata, a saját útján. Úgy gondolom, hogy ez is az ökölvívás érdekeit szolgálja, hogy megtisztuljon az ökölvívás. Ez a büntetőeljárási folyamat is azt mutatja, hogy az elnökség által mondott és működtetett folyamatok és struktúrák nem fenntarthatók és jogellenesek” – fogalmazott Kurtucz Csaba.

A MÖSZ tisztújító közgyűlése a tervek szerint november 18-án lesz, Kurtucz Csaba az M1-nek megerősítette, hogy újra indul az elnöki pozícióért.