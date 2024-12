A Netflix-előfizetők körében végzett, december elsején közzétett negyedéves felmérés alapján a szolgáltató rendkívül erős és stabil helyet foglal a piaci penetráció, az elégedettség, valamint a lemondás valószínűségének tekintetében is. A Citibank elemzői pedig nemrég azt írták, hogy a cég akár 12 százalékkal is emelheti az árakat 2025-ben.

Az Evercore felmérése pedig emellett arra is rámutat, hogy alacsonyabb volt az előfizetők árérzékenysége, mint négy évvel ezelőtt, így az áremelés egyáltalán nem kizárt. Az 1300 amerikai válaszadó mindössze 26 százaléka mondta azt, hogy egy 1 dolláros emelés esetén lemondaná az előfizetését, ami nem tűnik kevésnek, de ez a szám idén augusztusban még 45 százalék volt – írja a Business Insider, hozzátéve, hogy a fogyasztók gyakran túlbecsülik, hogy az áremelkedés hatására hajlandóak-e a szolgáltatásokat lemondani.

Az Antenna adatszolgáltató cég szerint a Netflix az összes straming-szolgáltató közül folyamatosan alacsonyabb lemondási aránnyal rendelkezik, az áremelkedések ellenére.

Ráadásul 2020 harmadik negyedéve óta most volt a legmagasabb az elégedettségi arány az előfizetők körében az Evercore felmérése alapján, 63 százalékos, a sikeres produkciókkal teli (A tökéletes pár, Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story) harmadik negyedév mellett pedig a Netflix a Jake Paul-Mike Tyson meccshez hasonló, nagy érdeklődésre számot tartó élő eseményekből is profitálni tudott.

A győztes Jake Paul a Netflixen élőben közvetített meccsen 2024. november 15-én Kép: Getty Images for Netflix, Al Bello

A szolgáltató olcsóbb, hirdetéses előfizetése is egyre inkább visszatartotta az embereket a lemondástól, miközben további fedezetet adott a vállalatnak, hogy a drágább, reklámmentes előfizetések esetében árat emeljen.

A Netflix évente nagyjából egyszer emeli az árakat, bár a különböző előfizetési típusok között egyenlőtlenül. A legutóbbi emelés óta több mint egy év telt el az Egyesült Államokban, a magyar felhasználókat idén ősszel érte el.