Karácsony Gergely korábban azt mondta, az ő álláspontja mindig is a nyitottság volt, és már a 2024-es olimpiára vonatkozó budapesti pályázatot is támogatta. Szerinte benne van a levegőben, és Budapest előbb-utóbb döntéshelyzetbe kerül. Viszont mivel egy ilyen felkérés elfogadása nem csupán az olimpia, hanem a paralimpia megrendezésével is járna, ezért Karácsony Gergely szerint 2036-ig el lehetne érni, hogy egész Budapest akadálymentes legyen. Erről itt olvashatnak többet >>>