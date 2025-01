A több mint 150 országban jelen lévő WHO a tavalyival azonos összeget szeretne összegyűjteni, hogy a 42 válságövezetben élő több mint 300 millió embert megsegíthesse. Közölték azt is, hogy olyan új kihívások is nehezítik a helyzetüket, mint a soha nem látott globális egészségügyi válságok, az éghajlatváltozás okozta problémák, a járványok és a népesség elvándorlása. Erről itt olvashatnak többet >>>