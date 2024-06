Radikális narancstermés-visszaesésre figyelmeztet Brazília, amely a világ legnagyobb narancskoncentrátum-gyártó országaként 80 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik az Európai Unióban. Az előrejelzések szerint az amerikai országban 2024-ben várhatóan 25 százalékkal, vagyis 1,7 milliárd literrel csökken a narancs mennyisége a tavalyi évhez képest.

Ez azt jelenti, hogy egy EU állampolgárra átlagosan 4 literrel kevesebb narancslé jut majd, mint 2023-ban.

Ez a helyzet azért különösen problémás, mert az unióba Brazíliából érkezik a narancslé szinte 100 százaléka, és innen szerzi be a gyümölcsléhez szükséges koncentrátumot a magyar SIÓ-Eckes Kft. is.

A magyar cég azt mondja, elsősorban működési hatékonyságának további növelésével és folyamatai optimalizálásával próbálja enyhíteni a narancskrízis rövid- és hosszú távú hatásait a hazai vásárlók felé, de

további drágulásra lehet számítani 2024-ben.

Pedig a narancsléért már egyre többet kellett fizetni az elmúlt években is. A Nielsen felmérése szerint Magyarországon 2024-ben a 100 százalékos narancslevek átlagos fogyasztói ára 79 százalékot nőtt 2022 azonos időszakához képest. Emellett a fogyasztás is jelentősen visszaesett ugyanezen időszakokat vizsgálva: az idei év első négy hónapjában az értékesített mennyiség 45,5 százalékot csökkent 2022 azonos időszakához képest. Rövid-és középtávon ráadásul nem is lehet javulásra számítani.

Mint közleményükben írják, a SIÓ-Eckes is érzi a folyamatos alapanyag-áremelkedés hatásait, és annak érdekében, hogy a fogyasztók számára enyhíteni tudják ezeket a drasztikus hatásokat, igyekeznek még tovább növelni működési hatékonyságukat, valamint tovább optimalizálni folyamataikat. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy – Magyarország vezető gyümölcslégyártójaként –- a minőségben továbbra sem kötnek kompromisszumot.

Mind a SIÓ, mind pedig a hohes C termékek kiváló minőségű narancsból készülnek, így sajnos ennek a jelentős alapanyag-áremelésnek egy részét kénytelenek vagyunk az árakban is érvényesíteni

– mondta Mészáros Dezső, a SIÓ-Eckes Kft. ügyvezető igazgatója.