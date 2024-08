A banán magyar kiskereskedelmi átlagára 2020 végén még megegyezett az almáéval, mára azonban a helyzet változott. A banán drágulása miatt már most sokan inkább almát pakolnak a bevásárlókosarukba. Az Economxnak nyilatkozó szakértő ráadásul további áremelkedésre számít a banán esetében. Több tényező is erre utal, többek között az is, hogy a globális felmelegedés miatt fertőzések pusztítják a termést a banánültetvényeken.