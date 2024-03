Belső vizsgálat indult a pilisborosjenői Mesevölgy Óvodában, miután szerdán mosószer került a gyerekek reggelijébe. Mint kiderült, nem érte őket egészségügyi károsodás, mert az óvodások azonnal kiköpték az ételt. Az önkormányzat közleménye szerint belső vizsgálat indult – úgy vélik, a jelenleg is zajló óvodai fejlesztések játszhattak közre abban, hogy ilyen helyzet állt elő, de még várják a vizsgálat eredményeit.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a Facebookon adott tájékoztatást az óvodai étkeztetéskor bekövetkezett eseménnyel kapcsolatban. Azt írták,

„tévedésből porcukor szórat helyett három csoportban tisztítószer került be a gyermekek almás zabkásájához. Az egyik pedagógus észrevette a tévedést, értesítette a többi kollégáját, emiatt csak egy csoportot, abból valójában öt gyereket érintett közvetlenül az esemény. Azok a gyermekek, akik megkóstolták az ételüket, annak csípős íze miatt azonnal kiköpték. Ezt a tegnapi orvosi vizsgálati is alátámasztotta, mert semmilyen egészségügyi károsodás nem érte őket. Ugyanis az óvoda vezetése azonnal a gyermekek érdekében és testi épségük biztosítása miatt úgy döntött, hogy mentőt hívnak. A mentőorvos kikérdezte óvodásainkat, akik elmondták, hogy kiköpték, de nem volt egyértelmű, emiatt biztonsági okok miatt egy gyermeket ők beszállítottak. Természetesen az érintett szülőket azonnal értesítettük. Négy szülő maga vitte be a kórházba gyermekét.”

Hozzátették, hogy az intézményvezető belső vizsgálatot indított az ügyben, hogy körüljárják a helyzet hogyan állhatott elő.

„Közrejátszott az is, hogy az óvoda három csoportszobával való bővítése, a főzőkonyha modernizálása jelenleg zajló fejlesztés. Emiatt konyha nem minden épületben működik. Ezért az óvoda személyzete különböző logisztikai kihívásokkal szembesül a hónapok óta tartó átmeneti időszakban, ami felborította a szokásos napi rutint. Ettől függetlenül az elrendelt belső vizsgálat eredményeit és megállapításait megvárják. A szükséges lépéseket az intézmény vezetése ezek alapján fogja megtenni” – írta az önkormányzat.