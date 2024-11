Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere egy videóban számolt be a szeptember 6-i tűzeset legújabb fejleményeiről. A városvezető a Katasztrófavédelem megállapításait ismertette.

A határozat szerint elektromos hibák sorozata, a teraszlámpatestek szabványossági felülvizsgálatának hiánya, valamint a karbantartás hiánya vezethettek a tűzesethez.

A város vezetője elmondta, annak érdekében, hogy megállapítsák, ki vagy kik azok, akik a karbantartási munkálatok elmaradásáért felelnek, az önkormányzat megteszi a szükséges jogi lépéseket.

„A barlangfürdőt újjáépítjük, ez nem kérdés. Továbbra is tájékoztatom majd Önöket a fejleményekről.” – szögezte le videojában a polgármester.

A város hatalmas bevételtől esik el

A miskolctapolcai Barlangfürdő gyógyászati részlegének tetőszerkezetén szeptember 6-án tűz keletkezett, ahonnan a lángok gyorsan átterjedtek a központi fogadódépület tetejére. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy az épület teljesen elpusztuljon, és az alig pár méterrel az épület mellől induló erdős terület leégését is lekerülték, azonban így jelentős anyagi károk keletkeztek a népszerű fürdőcsarnokban. Szerencsére a tűz keletkezésekor zárva volt az épület, így személyi sérülés nem történt.

Az incidenst követően a helyszínt lezárták, a katasztrófavédelem és a rendőrség nyomrögzítésbe, valamint az anyagi kár megállapításába kezdett és egy olyan műszaki szakértői csoport állt fel, amely az újjáépítési munkálatokat megtervezi, az önkormányzat pedig már akkor is hangsúlyozta: az a cél, hogy a lehető leghamarabb tudjon ismét vendégeket fogadni a fürdőkomplexum.

Erre óriási szükség is van, a Barlangfürdő ugyanis a helybéli turizmus ékkövének számít: a Nemzetgazdasági Minisztérium szeptemberi közlése szerint a koronavírus-járvány előtt évi közel 300 ezer, míg 2024 első hét hónapjában 147 ezer látogatója volt. Az akár évekig is tartható újjáépítés miatt pedig a helyi turizmus is romba dőlhet. Ahhoz, hogy a felújításra valót összekalapozzák, még egy külön bankszámlaszámot is létrehozott a helyi önkormányzat.

Szendrei Mihály a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke a tűzeset után azt mondta, olyan szintű érvágás a környékbeli vendéglátás számára a Barlangfürdő hiánya, mintha elvennék Hévíztől a hévízi tavat, vagy mintha lecsapolnák a Balatont.

A kialakult helyzet miatt a szállásadók és a vendéglátósok is bepánikoltak, becslések szerint a fürdő üzemeltetőjének a tűzkáron felül akár félmilliárd forintos bevételkieséssel is számolnia kell idén.

2022 végén a kiugró rezsiárak miatt került veszélybe a Barlangfürdő, amelyet akkor egy rövid időre be is zártak. A helyi vállalkozások azonban mindössze 48 óra alatt több mint 20 millió forint hozzájárulást ajánlottak fel annak érdekében, hogy újranyissák.