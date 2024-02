Mark Zuckerberg szerdán megvitatta az LG vezérével a két vállalat stratégiai szövetségének elmélyítését a kiterjesztett valóság technológiája területén.

A Meta vezérigazgatója a Bloomberg szemléje szerint két órát töltött William Cho-val az XR-eszközök üzleti stratégiájának áttekintésével, amelyek a korai virtuális és kiterjesztett valóságú eszközök, például a Quest szemüveg után következő fázisnak számítanak. A páros emellett megvitatta a Meta nagy nyelvi modelljeit és a mesterséges intelligencia fogyasztói eszközökbe való beépítésének lehetőségét.

Cho a találkozón egy közösen alkotott eszköz 2025-ös piacra dobását is belebegtette.

Zuckerberg azt követően utazott Szöulba, hogy egy több napos sítúrán vett részt a családjával Japánban. Dél-Koreában várhatóan találkozik majd a Samsung vezetőjével is, amely az LG régi riválisának számít.

A Meta továbbra is vezető szerepet tölt be a VR-szemüvegek terén, azonban egyelőre csak veszteséget termel ez az ágazat, ráadásul most meg kell küzdeniük az Apple Vision Pro-val is. Egyelőre nem világos, hogy a fogyasztók valaha is teljes mértékben magukévá teszik-e ezeket a termékeket.