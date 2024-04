Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A nyitókérdésre, miszerint hol tartana ma Mészáros Lőrinc, ha nem élvezi felcsúti gyermekkori barátja, Orbán Viktor bizalmát, a dollármilliárdos nagyvállalkozó azt felelte, hogy

A mi kapcsolatunk barátság, ami a bizalmon alapszik, de külön úton járunk, hiszen a miniszterelnök úr 1989 óta politikus, én pedig 1992 óta vagyok vállalkozó. Ebben tettem egy kis kitérőt, hisz 2011-től majdnem két cikluson át polgármester voltam Felcsúton, igaz, a gazdasági tevékenységemet akkor sem adtam fel, amikor szolgáltam a településemet. A gazdasági fejlődésem nem két nap alatt történt meg, hanem az elmúlt 32 év munkájával jutottam el idáig. A vállalkozói világ minden lépcsőfokát megjártam, hiszen voltam kis-, közép- és nagyvállalkozó is. Ebben voltak jobb és kevésbé jó időszakok, de napról napra mindent annak rendeltem alá, hogy mindig legalább egy lépéssel előrébb tudjak jutni az utamon.

Az Index felvetette, hogy a Fidesz 2010-es újbóli hatalomra kerülése óta tartó időszakban előtérbe került Mészáros vagyongyarapodása, hivatkoztak rá „milliárdos gázszerelőként, oligarchaként, felcsúti kisgömböcként, Orbán strómanjaként is”, miközben humoristák és karikaturisták is előszeretettel foglalkoznak vele. „Egy munkahelyen is van beszólás, cinizmus, viccelődés, ez azzal együtt sem visel meg, hogy kicsit nagyobb játszótéren játszom. Sőt, néhány mém kifejezetten vicces, amibe az interneten belebotlik az ember. Némelyiken jót nevetek én is, de az energiáimat sokkal inkább a munka köti le, a fejlődés, a tervezés, a stratégiaalkotás” – mondta Mészáros Lőrinc, aki arról is beszélt, hogy megpróbálnak együtt ebédelni Orbán Viktorral, ha van idejük, ilyenkor téma „közös gyermekük”, a Puskás Akadémia, de a család, a gyerekek és a politika is, azt viszont nem árulta el, mit ajándékozott a kormányfő 60. születésnapjára.

A világ nem úgy működik, hogy van egy joystick, és azzal állítgatják a pénzcsapot, hogy ki mennyit kap. Ezt kikérem magamnak, de kikérem minden magyar vállalkozó nevében

– mondta a közbeszerzésekről, mert úgy véli, hogy „a megrendelésekért meg kell dolgozni, versenyezni, elnyerni, majd első osztályú minőségben, határidőre, pluszköltség nélkül elvégezni a munkát – állva a sarat a külföldi tulajdonú, multinacionális vállalatokkal szemben is.”

Lázárt nagyra becsüli, Pesty vicces ember, Magyar Pétert személyesen nem ismeri

„Nagyra becsülöm Lázár Jánost, nagy munkabírású ember, adni kell a szavára, hiteles, amit mond, és ő az a miniszter, aki most már jó ideje kiáll a magyar vállalkozások mellett, és támogatja őket mindenben” – jelentette ki Mészáros arra a felvetésre reagálva, hogy az építési és közlekedési miniszter egy konferencián úgy fogalmazott, hogy több Mészáros Lőrincre és Szijj Lászlóra van szüksége Magyarországnak.

A Pesty Lászlót, illetve Magyar Pétert érintő kérdés elől sem tért ki Mészáros Lőrinc, így fogalmazott:

bár a bankunkban felügyelőbizottsági tag volt, Magyar Pétert én személyesen nem ismerem, nem is avatkozom bele az ügyeibe. A nevét is csak onnan ismertem, hogy Varga Judit volt férje. Ő a politikai színpadon van, én a gazdasági életben élek, nincs közös pontunk. Ha valakinek én vagyok a témája, azt nem veszem támadásnak, Pesty László esetében sem, aki egyébként egy vicces ember. Lehet, hogy nekik ez a dolguk, hogy a köz érdeklődését fenntartsák, nekem meg az, hogy a vállalataim minél sikeresebbek legyenek.

„Ma már a Mészáros Csoportban én sem tudok az operatív irányítással foglalkozni, az a menedzserek dolga, akiknek ez a kisujjukban van” – mondta Mészáros, akinek a legbelső üzleti köréhez 40-50 ember tartozik. Úgy véli, ma már elhessegetni kell a topmenedzsereket, nem odacsábítani, nagyon meg van elégedve a vezetői stábbal. A befektetési holdingról, az Opus Global Nyrt.-ről úgy nyilatkozott, hogy szemben a mostani 400 forint körüli árfolyammal, a papír valós értékének 500 forint felett kellene lennie.

Magyarországon kívül is terjeszkednek

A további növekedési terveket árnyalva szektorális bontásban számolt be az aktuális beruházásokról, részletesen beszámolva az építőipar és a mezőgazdaság mellett az élelmiszeripari, illetve a turisztikai lábról. „Elsősorban Európában terjeszkedünk. Több komoly akvizíció előtt állunk, ami még nem nyilvános, de az első fél évben több is lezárulhat.”

Amikor a lap szembesítette azzal Mészáros Lőrincet, hogy eleve annak kellene lennie a nemzeti tőkésosztály értékmérőjének is, aki itthon tud autópályát építeni, az legyen rá képes külföldön is, helyeselt, hogy magukénak érzik ezt az irányvonalat. „Az a célunk, hogy ha építünk, akár utat, hidat, vasutat vagy éppen metrót, azzal bármelyik másik országban is ugyanolyan versenyképesek legyünk, olyan ajánlatot tegyünk, hogy minket válasszanak.”

2023-ban újra első helyen végzett a leggazdagabb magyarok listáján, megelőzve Csányi Sándort: 591,3 milliárd forint kontra 573,7. Mészáros Lőrinc szerint biztos jó olvasmány egy ilyen összeállítás, de a valós gazdasági világ egész más. „Csányi Sándorhoz barátság fűz, nem hiszem, hogy ezen a színtéren rivalizálnánk. Van persze olyan terület, ahol versenyzünk, ilyen például a bankszektor” – bocsátotta előre.

Az MBH Bank Nyrt. jelenéről, jövőjéről szólva elmondta: erős alap, hogy 2023-ban kimagasló teljesítményt ért el a bankcsoport, több százmilliárd forintos eredményt hoz – és már a tőzsdén van. Előbb-utóbb a közkézhányad arányát emelniük kell, ami a következő évek tervei között van, ahogy a külföldi bankok vásárlása is. Öt év alatt megerősödnek a nemzetközi térben.

Visszatérve a gazdaglistákra, az Index megjegyezte, hogy 2014-ben még „csak” 7,7 milliárd forintra becsülték Mészáros Lőrinc vagyonát, ami meredeken ívelt felfelé, a G-nap, 2015. február 6-a után, de nem érzi azt, hogy másképp alakult volna az elmúlt 8-10 éve, ha Simicska Lajos akkor nem fordul szembe a miniszterelnökkel.