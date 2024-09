A globális vállalatok vezetőinek (83 százalék) többsége szerint a következő három évben a hibrid munkavégzés hamarosan a múlté lesz. Ez jelentős meghaladja a 2023-ban mért arányokat, amikor még csak 64 százalékuk gondolta azt, hogy nem dívik majd a hibrid munkarend – derült ki a KPMG friss felméréséből.

Az Euronews által idézett kutatási adatok alapján többek között a francia, a német, az olasz, a spanyol, a brit, az amerikai és a kínai főnökök arról számoltak be, hogy hajlandóak plusz juttatások és kedvezményeket biztosítani a munkavállalóiknak annak érdekében, hogy visszacsábítsák őket az irodába.

Tízből kilenc (87 százalék) egyenesen szívesen jutalmazza azokat a munkatársakat, akik hajlandóak bemenni az irodába, például fizetésemelés, előléptetés vagy kedvező megbízatások formájában.

Nem értik a vezetők, merre megy a világ

A felmérésből továbbá az is kiderült, hogy a világgazdaság növekedési kilátásaiba vetett bizalom jelentősen csökkent az elmúlt tíz évben, az első felmérés óta eltelt tíz évben. Míg a vezérigazgatók 93 százaléka állította azt 2015-ben, hogy „tudja, merre megy a világ”, most már csupán 72 százalékuk véli úgy: látja legalább három évre előre a globális folyamatokat. Összességében az is megállapítható, hogy az európai cégvezetők jóval bizonytalanabbak, és kevésbé bíznak a kedvező gazdasági folyamatokban, mint kínai vagy amerikai kollégáik.

A vállalatvezetők egyes számú félelmei közé jelenleg a geopolitikai kockázatok és a politikai bizonytalanságok tartoznak, részben az ukrajnai, a közel-keleti háborúk, illetve az amerikai elnökválasztás miatt. A kiberbiztonsági kihívásokról nem is beszélve.

A kutatás szerint a mesterséges intelligenciában (MI) rejlő lehetőségek kiaknázása az egyik legfontosabb kérdés a vezérigazgatók számára: többségük, 64 százalékuk az MI-t 2024-ben az egyik legfontosabb beruházási prioritásként jelölte meg.

A vezérigazgatók több mint háromnegyede (76 százalék) úgy vélekedik, hogy az MI nem fogja alapvetően befolyásolni a munkahelyek számát a szervezetükben, azonban csak 38 százalékuk látja úgy, hogy alkalmazottaik rendelkeznek a megfelelő készségekkel ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználják az MI előnyeit.