Néhány napja számoltunk be arról, hogy egy 55 éves gombagyűjtőt ölt meg egy medve. Az az eset éppenséggel a Magas-Tátrában történt, de Erdélyben még rosszabb a helyzet.

Az elmúlt hónapok hasonló híreit pörgetve az eltökélt túrázóknak is inukba szállhat a bátorságuk, hiszen nyár végén, augusztusban Beszterce-Naszód megyében történt medvetámadás egy üdülőtelepen, ahol a vadállat rátámadt egy 54 éves férfira, aki annyira megsérült, hogy kórházba kellett szállítani. A medve egy disznót akart elragadni az ólból, de a család rajtakapta, a gazda el akarta űzni, ám az nekiesett.

Mackó a kertben

Ugyanazon az éjszakán két másik településen is láttak lakott területen medvét: Monorfalván egy szarvasmarha farmra hatolt be portyázni, illetve Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök csíkszeredai udvarát is meglátogatta egy vad, és az arról készített biztonsági kamerás felvételt a politikus a Facebook-oldalán közzé is tette.

Szintén augusztusban történt, hogy egy 47 éves juhászra támadt egy medve az erdélyi Maros megyében, Marosliget közelében. A férfit a nyáját igyekezett menteni, amikor rárontott a nagyvad, és a lábain sebesítette meg. A mentők a helyszínen ellátták az áldozatot, majd kórházba szállították.

Rettenetes tortúra

Ugyancsak augusztusban egy medvetámadásban vesztette életét egy fiatal nő a romániai Búcsecs-hegységben. Azt a borzalmat egy férfi jelentette a 112-es segélyhívón, és elmondta, hogy a vadállat a vele túrázó nőre támadt, leterítette, majd elvonszolta egy olyan helyre, ahol a bejelentő nem láthatta, mi történik vele. Nem sokkal később a hegyimentők közölték, hogy kötélen beereszkedtek a völgybe, ahol holtan találták meg az eltűnt turistát.

Szelíd gomba, mérges medve

A gombászók is veszélyben vannak, méghozzá nem csak a Magas-Tátrában, hanem Erdélyben is, hiszen a Hargita megyei Csatószeg környékén is medve támadt egy gyűjtögető férfira, aki több, harapás és karmolás okozta sérülést szenvedett a kezén, a lábán és az arcán. Az ott tartózkodók elmondása szerint egy hárombocsos anyamedve támadt a férfira, akinek társai a náluk lévő vödrökkel zajt csaptak, és kutyáik segítségével elűzték az állatot. Az áldozatot szekérrel vitték egy olyan helyre, amelyet a mentőautó meg tudott közelíteni, onnan pedig a csíkszeredai megyei sürgősségi kórházba szállították.

NYUGTALANÍTÓ HÍREK EZEK, DE EZEK SZERINT A ZAJKELTÉS PÉLDÁUL HATÁSOS ESZKÖZ LEHET EGY NEMKÍVÁNATOS MEDVEKALAND ALKALMÁVAL.

A mesterséges intelligenciát bezzeg nem bántja a medve

Medve ügyben a ChatGPT remek tanácsokkal szolgál, miután közli az érdeklődővel, hogy

A MEDVETÁMADÁSOK KÉRDÉSE ERDÉLYBEN, KÜLÖNÖSEN A HEGYVIDÉKI TERÜLETEKEN, VALÓS AGGODALOM, HISZEN AZ UTÓBBI ÉVEKBEN NÖVEKEDETT A MEDVÉK ÉS EMBEREK KÖZÖTTI TALÁLKOZÁSOK SZÁMA.

Ennek ellenére a robot úgy tartja, hogy az erdélyi túrázás még mindig lehetséges, ha az ember megfelelő óvintézkedéseket tesz:

Előre kell tervezni. Érdemes tájékozódni a kiszemelt terület medvepopulációjáról, ugyanis el kell ismerni, hogy vannak a medvék által különösen frekventált régiók, amelyeket érdemes elkerülni.

Érdemes tájékozódni a kiszemelt terület medvepopulációjáról, ugyanis el kell ismerni, hogy vannak a medvék által különösen frekventált régiók, amelyeket érdemes elkerülni. Hasznos felszerelés a medveriasztó. A medvespray hatékony lehet vészhelyzetekben, de csak akkor, ha helyesen használják.

A medvespray hatékony lehet vészhelyzetekben, de csak akkor, ha helyesen használják. Érdemes zajongani. A medvék általában elkerülik az embereket, ha tudják, hogy azok közelednek. Beszélgetéssel, énekléssel, egyéb hangkeltéssel kisebb az esélye, hogy az ember összeakad a vaddal.

A medvék általában elkerülik az embereket, ha tudják, hogy azok közelednek. Beszélgetéssel, énekléssel, egyéb hangkeltéssel kisebb az esélye, hogy az ember összeakad a vaddal. Csínján az elemózsiával. Nem szabad szabadon hagyni élelmiszert, mert az vonzhatja a medvéket.

Nem szabad szabadon hagyni élelmiszert, mert az vonzhatja a medvéket. Csapatban nagyobb a biztonság. Csoportosan túrázva kisebb az esélye a medvetámadásnak.

Csoportosan túrázva kisebb az esélye a medvetámadásnak. Ajánlatos helyben tájékozódni. A helyi hatóságok, túravezetők, vagy akár a kocsmárosok hasznos információkkal szolgálhatnak a medvék aktuális mozgásáról.

Nehéz ügy a higgadt viselkedés. Medvével találkozva nem jó ötlet hirtelen futásnak eredni. Nyugodtnak kell(ene) maradni, lassan hátrálni, elkerülve a közvetlen szemkontaktust az állattal.

Ezekkel az előkészületekkel és szabályokkal a túrázás továbbra is élvezhető és biztonságos lehet Erdély hegyvidékein. Nem szükséges lemondani az élményről, de körültekintésre és felelősségteljes viselkedésre mindenképpen szükség van.

Legalábbis a félelmet nem ismerő mesterséges intelligencia így vélekedik. A medvetámadás túléléséről szóló alábbi oktatóvideó egyik kommentelője viszont így szólt:

„MEDVETÁMADÁST A LEGEGYSZERŰBBEN ÚGY LEHET TÚLÉLNI, HA NEM VAGY OTT!”



Erdélyi medvetérkép

Erdélyben a legtöbb medve a hegyvidéki, erdős területeken él, ahol megfelelő élőhelyet találnak a táplálkozáshoz és menedékhez. A medvepopuláció a következő régiókban koncentrálódik:

Hargita megye. A Hargita-hegység és környéke, különösen a Csíki-medence és a környező erdők híresek a nagy medvepopulációról.

A Hargita-hegység és környéke, különösen a Csíki-medence és a környező erdők híresek a nagy medvepopulációról. Kovászna megye. Szintén jelentős medvepopulációval rendelkezik, különösen a Bodzaforduló és a Háromszéki-medence környékén.

Szintén jelentős medvepopulációval rendelkezik, különösen a Bodzaforduló és a Háromszéki-medence környékén. Brassó megye. A Kárpátok déli része, a Bucsecs-hegységés a Királykő környéke is medvék által frekventált terület. Brassó város környékén is gyakoriak a medvékkel való találkozások, még a lakott területeken is.

A Kárpátok déli része, a Bucsecs-hegységés a Királykő környéke is medvék által frekventált terület. Brassó város környékén is gyakoriak a medvékkel való találkozások, még a lakott területeken is. Maros megye. A Görgényi-havasok és a Maros menti erdős területek is sok medvének adnak otthont.

A Görgényi-havasok és a Maros menti erdős területek is sok medvének adnak otthont. Szeben megye. A Fogarasi-havasok és a Szebeni-havasok területe ugyancsak jelentős élőhelyük.

A Fogarasi-havasok és a Szebeni-havasok területe ugyancsak jelentős élőhelyük. Bákó megye. A Keleti-Kárpátokban fekvő erdős területeken, különösen a Tarkő-hegységben szintén sok medve él.

Ezeken a területeken a medvepopuláció jelentős, és

AMIKOR A MEDVÉK ÉLELMET KERESNEK, JÓ ESÉLLYEL LEHET VELÜK ÖSSZEAKADNI TÚRÁZÁS, GOMBÁSZÁS, ERDEI BARANGOLÁS KÖZBEN.

Az ilyen helyeken érdemes különös óvatossággal eljárni, és betartani a medvékkel kapcsolatos elővigyázatossági tanácsokat.