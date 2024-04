A genfi Watches and Wonders kiállításon a legújabb női időmérő szerkezetek voltak a fókuszban. Az 1990-es évek elején, amikor Caroline Scheufele még fiatal tervezőként dolgozott a családja óragyártó vállalkozásában, rájött, hogy a Chopard annyira sportos női órákat gyárt, mint amilyeneket ő szeretne viselni, így hát saját kezébe vette a dolgokat.

1993-ban fordult elő első alkalommal, amikor gyémántokat tettek egy acélórába: a Chopard által gyártott Happy Sport jellegzetes táncoló gyémántjai szabadon mozogtak a számlapon. Az évek során ez a modell a női óragyártás egyik ikonjává vált. Az idei Watches and Wonders szakkiállításon a Chopard a különböző női órák széles választékát mutatta be, tükrözve, hogy milyen messzire jutott az iparág az alatt a három évtized alatt, mióta megtervezték az első Happy Sportot.

Az újdonságok között szerepelt a Happy Sport egy új, limitált kiadású, halványkék aligátorbőr szíjjal ellátott változata, valamint részletesen díszített ékszerórák, nőies öltözködési órák és minimalista, nemileg semleges órák. Annak megtalálása azonban, hogy a nők mit szeretnének viselni, mindenhol prioritássá vált.

A női gyűjtők rátaláltak a hangjukra

A női órák piaca folyamatosan növekszik, ahogy a női gyűjtők megtalálják a hangjukat a férfiak által dominált luxusórák világában. Az Allied Market Research globális piackutató cég megállapította, hogy a női órák szegmense, amelynek értéke 2019-ben 23,7 milliárd dollár volt, 2027-re már eléri a 26,7 milliárd dollárt 25 milliárd euró. Az óragyártók pedig értelemszerűen felfigyeltek erre.

A kiállításon mindenütt női időmérők voltak jelen: a Hermes kiadta első női sportóráját, a The Cut-ot, a Chanel új női kapszulakollekcióval jelentkezett, amely a haute couture múltjának szimbólumait integrálja, a Cartier pedig folytatta izgalmas szériáját egy új mandzsettás órával, a Reflection de Cartier-vel.

Brynn Wallner számára, aki 2020-ban indította el a népszerű „femme forward” órablogot, a Dimepiece-t, úgy tűnik, hogy az óraipar valódi erőfeszítéseket tesz, hogy meghallgassa a nőket, és olyan órákat készítsen, amelyeket tényleg szívesen viselnek.

Úgy érzem, hogy a márkák több energiát fektetnek a nők megszólítására, többször említik meg őket, illetve több női modellt szerepeltetnek a kampányokban – mondta Wallner a Watches and Wonders rendezvényen.

Az IWC Schaffhausen márkanagykövete, Gisele Bündchen a kezdetektől fogva szívélyes fogadtatásban részesült a luxusóramárkák részéről, még akkor is, amikor saját bevallása szerint szinte semmit sem tudott az órákról.

Sok nő az okostelefonok miatt nem is hordott órát. Tehát a fiatalabb nők számára az óra egyfajta idegen tárgy. Ha kezdők, akkor a külsőt helyezik előtérbe, de ha egyszer belemerülnek, akkor már a szerkezetet kezdik előnyben részesíteni

– jegyezte meg Gisele Bundchen

A nemek közötti korlátok lebontása

Rolf Studer, a svájci Oris márka vezérigazgatója a női gyűjtők számának növekedését annak jeleként értékeli, hogy az óravilág általában véve is egyre befogadóbbá válik. Azt hiszem, ez az egész iparág felnőtté válásának jele – mondta Studer, aki szerint tizenöt évvel ezelőtt az óragyűjtés egy „kocka hobbi” volt, most pedig hirtelen egy menő életstílus lett belőle, amelyből a nők is kiveszik a részüket.

2021-ben a márka Divers Sixty-Five Cotton Candy kiadása áttörte a nemek közti határt, és olyan időmérő lett, amelyért a férfiak és a nők egyaránt lelkesedtek. Studer elmondta, hogy az órát valójában a felesége inspirálta, aki a márka 2020-as Hölstein kiadású órájának egy kisebb változatára vágyott.

Az Oris egyike azon nagy svájci óragyártóknak, amelyek nem kategorizálják nemek szerint az időmérőiket, ehelyett az ügyfelek a számlap mérete alapján kereshetnek. Az uniszex és nemsemleges órákat többek között a Zenith, az IWC, a Cartier és a Patek Philippe márkák is felkarolták.