A hét elején kibontakozó eladási hullámban az amerikai S&P 500-as index már mintegy 8 százalékkal esett nyáron elért mindenkori csúcsa alá, azonban még így is több mint 10 százalékos pluszban jár év eleji értékéhez képest. Az európai részvénybefektetők azonban nem tekinthetők ilyen szerencsésnek, a 600 legnagyobb európai tőzsdei cég részvényeinek árfolyamát követő Europe Stoxx 600-as index idei teljesítménye 3-4 százalék közé olvadt.

Ráadásul úgy tűnik, hogy a gyengébb teljesítmény indokolható is, a cégek vezetőinek hangulata is pesszimistábbá vált az utóbbi időszakban, és a vállalati eredményekre adott előrejelzések is lefelé tartanak. Mindez szöges ellentétben áll az első negyedéves jelentési szezonban tapasztalttal, akkor ugyanis még a cégek előrejelzései túlnyomórészt bizakodóak voltak az idei kilátásokkal kapcsolatban – mutat rá összefoglaló elemzésében a Bloomberg.

A Europe Stoxx 600-as részvényindex határidős jegyzése Kép: Economx, stooq.com

Az Európai Központi Bank júniusi kamatcsökkentése szintén alátámasztotta azokat a várakozásokat, hogy a régió a gazdasági fellendülés küszöbén állhat még az elég turbulens francia választási események ellenére.

Azonban még el sem kezdődött a második negyedéves gyorsjelentési szezon, máris egy sor profitfigyelmeztetés rontotta el a hangulatot. Olyan nagy cégek, mint az Airbus SE, a Carl Zeiss Meditec AG, a Burberry Group, a H&M és a Lufthansa is arra hívta fel a befektetők figyelmét, hogy a korábbi várakozásaiknál rosszabbul alakulhat az üzleti évük. És ez csak a kezdet volt.

Az európai cégeknek nem sikerült túl rosszul a második negyedév, több egymást követő negyedévnyi csökkenés után általában ismét nőtt az árbevételük és a marzsaik is erősek voltak. A pénzügyi szektor vezetésével a nyereségek is általában jobbak lettek a várakozásoknál.

Azonban a menedzsment kommentek belerondítottak a képbe. Az egyik legfőbb negatív üzenet az volt, hogy a vásárlói kereslet gyenge, különösen a kínai piac gyengesége jelent fenyegetést. Márpedig az ázsiai ország kulcsfontosságú exportpiaca az európai a luxusipari, autóipari, félvezetőipari, vegyipari és nyersanyagcégeknek. Az európai luxusipari cégek problémáiról itt írtunk bővebben. Eközben várhatóan az amerikai gazdaság is lassul, így a kialakulóban lévő európai fellendülés ismét sebezhetővé vált – figyelmeztettek a múlt hónapban a UBS Group AG elemzői. Nem csoda hát, hogy a befektetési bank által az ezeken a piacokon érdekelt cégek részvényeiből összeállított index masszívan alulteljesített.

Pedig az európai cégek sokat profitáltak abból, hogy vígan emelhették áraikat akkor, amikor a kínai gazdaságot újranyitották és az ellátási láncok még akadoztak. Ekkor a fogyasztók – nem csak Kínában – rászabadultak a piacra a lezárások miatt elhalasztott keresletükkel, a fellendülés azonban elakadt.

A Bank of America elemzői szerint nagyjából 40 vállalat csökkentette az előrejelzéseket ebben az eredményszezonban, ami több mint kétszerese az első negyedévben tapasztaltaknak. Ráadásul a befektetők elkezdték realizálni a profitot a relatíve jobban teljesítő részvényekben. A Bloomberg Intelligence elemzői szerint eközben problémát jelentett, hogy az európai cégek teljesítményei nem nagyon indokolták, hogy részvényeik árazása felfelé mozduljon el.

Ezek eredményeként az elemzők elkezdték lefelé módosítani az európai cégek várható idei és jövő évi profitjára vonatkozó jóslataikat. Olyannyira, hogy a UBS stratégái szerint például sem idén, sem jövőre nem fog aggregáltan növekedni az európai vállalatok profitja.

Ez azt jelenti, hogy a különböző mutatószámok miatt hiába néz ki jóval olcsóbbnak az európai részvénypiac az amerikainál, ennek megvan az oka is. Hiányzik ugyanis a növekedési faktor, ami miatt a befektetők elhihetnék, hogy ezek a cégek tartós nyereségnövekedéssel tudnák jutalmazni őket.