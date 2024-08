Ez nem a Wizz Air hete. A londoni tőzsdén jegyzett vállalat papírjai a covid óta nem látott zuhanórepülésbe kezdtek a vártnál jóval gyengébb második negyedéves gyorsjelentés után. A csaknem 20 százalékos esést követően alaposan visszavágta az éves eredményvárakozást a vállalat menedzsmentje, amely a korábbi 500-600 millió euróval szemben már csak 350-450 milliót vár. Ezzel összefüggésben két nagy elemzőház is csökkentette a Wizz-részvényekre vonatkozó célárait: a Barclays 19-ről 16 fontra, a Morgan Stanley pedig 24,5 fontról 19-re.

Lezárult a tavaly indított eljárás

Most pedig a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) adott váratlan pofont. A hatóság még 2023 elején indított versenyfelügyeleti eljárást a Wizz Air Hungary Zrt.-vel szemben, mivel gyanúja szerint jelentős információkat hallgatott el online felületein, hogy a drágább lehetőségek irányába befolyásolja a jegyvásárlókat. A versenyhivatal az eljárás során feltárta, hogy

a légitársaság 2018 novembere és 2024 májusa között elhallgatta – illetve nem időben kommunikálta – hogy a fogyasztóknak az alapszolgáltatás választása esetén is lehetőségük van egyes további szolgáltatások (Wizz Priority, feladott poggyász szolgáltatás) külön-külön történő megvásárlására.

A cég így gyakorlatilag a drágább, ezeket a szolgáltatásokat alapból tartalmazó csomagok irányába terelte a fogyasztókat.

A GVH feltárta emellett, hogy a légitársaság 2019 decemberétől olyan kereskedelmi gyakorlatot folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás tartalmával és korlátaival kapcsolatban, amely sértette a szakmai gondosság követelményét.

A fentebbi gyakorlatokat mérlegelve a GVH Versenytanácsa – a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmának megsértése miatt – összesen 307 millió 824 ezer forint bírságot szabott ki a légitársaságra.

A Wizz Air megtámadja a GVH "megalapozatlan, az utasok érdekeit nem szolgáló" határozatát Cikkünk megjelenését követően egy órán belül megérkezett a cég válasza is, amit az alábbiakban változtatás nélkül közlünk.



A Wizz Air a több mint egy éven át tartó vizsgálati folyamat során végig együttműködött a GVH-val és konstruktív magatartást tanúsított. A Wizz Airnek meggyőződése, hogy a foglalási folyamata eddig is egyértelmű, jól érthető és átlátható volt, és az utasok érdekeit szolgálta. Ennek ellenére a hatóság minden észrevételét figyelembe vette, azokkal teljes összhangban nyitott volt a GVH által meghatározott kötelezettségvállalásokat tenni azzal kapcsolatban, hogy átalakítsa a foglalási folyamatát, sőt, számos módosítást már proaktívan meg is valósított időközben. A légitársaság megkérdőjelezi a bírság jogosságát, nem ért egyet annak indoklásával, ezért jogi lépéseket tesz.



"A Wizz Air továbbra is az utasai érdekeit tartja szem előtt. Ez a bírság nem az utasok érdekeit szolgálja. A légitársaság kötelezettséget vállalt volna kompenzáció fizetésére is az érintetteknek. A GVH azonban ahelyett, hogy a kompenzációt elfogadta volna az utasok számára, úgy döntött, hogy olyan bírságot szab ki, amelynek a felhasználása az utasok számára követhetetlenné válik és részükre semmilyen közvetlen előnyt nem jelent. A Wizz Air kötelezettségvállalási ajánlata, amelyet a GVH nem fogadott el, mintegy duplája lett volna a fogyasztók számára ekképpen semmilyen előnnyel nem járó bírság összegének.”



A Wizz Air továbbá hangsúlyozza, hogy a szóban forgó vizsgálatot egy évvel ezelőtt, 2023-ban indította a GVH, és az nem függ össze azzal a helyzettel, amely a magyar és az európai légiforgalmi irányítási rendszer kapacitáshiánya miatt 2024 nyarára kialakult. Az elmúlt időszakban az európai légtérben súlyos fennakadások és késések voltak tapasztalhatók, amelyek megzavarták az utasok előre eltervezett pihenését és a légitársaságok menetrendjét.



A Wizz Air több mint 100 millió euró értékű fejlesztéssel készült fel a nyári főszezonra: növelte a személyzet létszámát, korszerűsítette a rendszereit, valamint felülvizsgálta működési és járattervezési eljárásait. Ugyanakkor számos európai és a magyar légiforgalmi irányító szolgálat nem készült fel a már korábban is előrejelzett forgalmi csúcsokra. Ezzel az utasoknak és a légitársaságoknak is jelentős kényelmetlenséget okoztak, hosszú távon is kárt okozva a turizmusnak, ezáltal a nemzetgazdaságnak.

Lépett a Wizz Air, de hiába

A Wizz Air az eljárás során több kötelezettségvállalást is felajánlott a nemzeti versenyhatóság irányába. A vállalások többek között tartalmaztak volna fogyasztói kompenzációt, és egy, a foglalási folyamatot érintő informatikai fejlesztést is. A GVH versenytanácsa a vállalások értékelésekor elsődlegesen arra volt figyelemmel, hogy a sérelmezett magatartások jogi minősítéséhez kiemelt közérdek fűződik, valamint azt is rendkívül kétségesnek találta

egyrészt, hogy a vállalások elérték volna az eljárás eredeti célját, másrészt, hogy azok egyáltalán ténylegesen, hatékonyan, egyéb mulasztások kockáztatása nélkül megvalósíthatóak lettek volna.

Ráadásul a jogsértő kereskedelmi tevékenysége miatt a Wizz Airt már korábban is elmarasztalta a GVH, továbbá van olyan eljárás, amely jelenleg is folyamatban van, mivel a cég feltételezhetően fontos információkat hallgatott el az utasok elől. Mindezek alapján a hatóság versenytanácsa nem fogadhatta el a légitársaság vállalásait.

Fókuszban a légi közlekedés

A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt években kiemelt figyelemmel kíséri a légi közlekedés hazai piacát. A nemzeti versenyhatóság 2022 októberében átfogó gyorselemzés (sweep) keretében vizsgálta a Magyarországon elérhető légitársaságok honlapjait, illetve a hazánkban népszerű jegyár-összehasonlító weboldalakat.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a légi közlekedésben tapasztalható folyamatos fennakadások miatt, az utasok védelme érdekében figyelemfelhívást küldött több, Magyarországon működő diszkont-légitársaság, közte a Wizz Air vezetőjének is.

A most lezárult ügy kapcsán a GVH ismételten határozottan felhívja a légitársaságok figyelmét, hogy a jegyeladással kapcsolatos információikat minden esetben átláthatóan tegyék közzé, és könnyen érthetően fogalmazzák meg azokat.

A versenyhivatal ezen felül azt javasolja a fogyasztóknak, hogy utazásaik tervezése és jegyvásárlásaik során mindig körültekintően járjanak el, tájékozódjanak az egyes szolgáltatások pontos részleteiről, és az egyes szolgáltatáscsomagok előnyeiről és hátrányairól.