Világszerte megterheli a háztartások költségvetését a tartós infláció, ami kihat a vásárlási szokásaikra is. Az otthoni kikapcsolódás mellett egyre népszerűbbé válnak az úgynevezett saját márkás termékek – mutat rá az EY friss, 30 ország több mint 23 000 fogyasztójának megkérdezésével készült nemzetközi kutatása.

Szinte mindenki (85 százalék) aggódik a pénzügyei miatt, a vevők döntő többsége (72 százalék) árérzékenyebbé vált, különösen az élelmiszerek és más alapvető árucikkek esetében.

számos válaszadó emellett kevesebbet költ ételrendelésre, divatcikkekre, szépségápolásra, valamint szórakoztató elektronikára,

a megkérdezettek kétharmada a jelenlegi helyzetben azt is átgondolja, miként hódoljon kedvenc időtöltéseinek,

egyre többen tervezik, hogy otthon kapcsolódnak ki és fogadnak vendégeket,

gyakrabban főznének maguknak, ami jelentős változás a tavalyi adatokhoz képest.

Az emelkedő költségek hatására a fogyasztók közel egyharmada már a saját márkás termékeket részesíti előnyben, és többségük szerint ezek ugyanúgy megfelelnek az igényeiknek. Sőt, több mint harmaduk nem is tervezi, hogy visszatér a korábban preferált prémium termékekhez.

A szakértő szerint a kiskereskedők igyekeznek kihasználni a helyzetet, és jól célzott promóciókkal tovább gerjesztik a saját márkás termékek iránti növekvő keresletet. A prémium cikkek forgalmazói kritikus időszak előtt állnak – tette hozzá. A vevői igények sokkal mélyebb ismerete és azok változásainak azonnali nyomon követése lesz szükséges ahhoz, hogy jobban optimalizáljak a kínálatot, célozzanak meg speciális vevői szegmenseket, lépjenek be bizonyos kategóriába – mutatott rá Palincsár László, az EY Customer & Growth területének vezetője.

Adott esetben tehát egy teljesen újragondolt marketing stratégiára lehet szükség, hogy megőrizzék vevőik elégedettségét és újabb hűséges vásárlókat szólítsanak meg.



A saját márkás termékek iránti lelkesedés nem csupán a közepes és alacsonyabb jövedelmű rétegeket jellemzi. A tehetősebb fogyasztók is ilyen árucikkeket vásárolnának a jövőben, és ezt minden kategóriában fontolóra veszik, beleértve a friss élelmiszereket, az otthoni és háztartási termékeket, a csomagolt élelmiszereket, a ruházatot, cipőket és kiegészítőket, a testápolási, valamint a szépségápolási és kozmetikai cikkeket is.