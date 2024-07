A turizmusra is hatással van a kánikula, az egyre melegebb nyarak miatt mind többen inkább a hűvösebb északi tájak felé veszik az irányt. A szakértő szerint azonban még mindig a vízpartok és a tengerpartok a legfelkapottabb célpontok,

A hőhullámok idején növekszik a strandok forgalma, benépesülnek a vízparti területek, de a turisztikai adatok rávilágítanak arra is, hogy változnak az úti célok – mondta el az InfoRádóban Kiss Róbert Richard.

Rámutatott, hogy a 2019 előtti, vagy akár a 2000 körül jellemző adatokhoz képest megnőtt azok száma, akik az északi országok irányába indulnak nyaralni. Így például Skóciában vagy a skandináv területeken, Norvégiában, Svédországban az átlagos bővüléshez képest is nagyobb mértékben nőtt a turisták száma.

A Világszám című magazin szerkesztő-műsorvezetője szerint ugyanakkor

ez nem jelenti azt, hogy az északi országok leköröznék a nyáron közkedvelt mediterrán területeket, a hőség nem okoz versenyhátrányt.

Sőt, Franciaországba, Spanyolországba, Olaszországba olyan hatalmas tömegek érkeznek, hogy már a túlzott turizmus gondolata fogalmazódik meg sokakban. Néhány településen a helyiek tiltakoznak is emiatt, tehát egyelőre turisztikai visszaesésről a hőség miatt nincsen szó.

Felidézte, hogy míg korábban évi 50 millió turistával vezetett Franciaország, manapság már 80-90 millió vendég látogat az országba. Utána Olaszország, Spanyolország szintén óriási, 70 milliós számokat produkál.

Ez azt mutatja, hogy nem lehet jelentős nagyságrendű változásokra számítani az elkövetkezendő időszakban, de a tendencia kétségtelenül megjelent.

Az viszont érzékelhető a szakértő szerint, hogy hamarabb indul az előszezon és kitolódik az utószezon, bár ez a családosokat nem igazán érinti. Hisz ők most sem azért nem mennek mondjuk szeptemberben a tengerpartra, mert az árral lenne a problémájuk vagy mert nincsen elég meleg, hanem azért, mert már iskolába kell mennie a gyerekeknek.