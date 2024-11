Szombat napközben többfelé feloszlik a köd, északon, északkeleten azonban sok helyen délután is borongós, szürke, helyenként párás, ködös időben lesz részünk. Számottevő csapadék nem várható, de elszórtan szitálás, kezdetben ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat. Nyugaton, északnyugaton élénk lesz a délies szél. Napközben 1 és 11 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, a naposabb tájakon mérhetjük a magasabb, a szürke, nyirkos tájakon az alacsonyabb maximumokat.

A vasárnap is sokfelé indul párásan, ködösen, és a borongós, szürke, párás idő napközben többfelé megmaradhat. Helyenként szitálás, kezdetben ónos szitálás és hószállingózás is előfordulhat. Hosszabb napos időszakokra inkább csak az Alföld déli és délkeleti tájain számíthatunk. Általában gyenge, mérsékelt marad a délies szél. Reggelre a legtöbb helyen fagypont alá csökken a hőmérséklet. Délután a naposabb tájakon 7-9, a felhősebb, szürke, nyirkos helyeken pedig csak 1-5 fokot mutathatnak a hőmérők.

Hétfő reggelre is többfelé képződik pára, köd, mely délelőtt szinte mindenhol feloszlik. Napközben naposabb és felhősebb tájakkal is találkozhatunk. Szitálás, kisebb eső csak elszórtan fordulhat elő, de kezdetben néhol ónos szitálásra is számítani kell. Egy hidegfront hatására sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a nyugatira, északnyugatira forduló szél. A legmagasabb hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul.

Kedden több tájegységünkön kialakulhat kisebb eső, zápor. Többfelé élénk lesz a délies szél. Kora délután 6-12 fokot mutathatnak a hőmérők. Szerdán egy markáns hidegfront érkezhet erős, viharos széllel, sokfelé kiadósabb esővel, záporokkal. Napközben a Dunántúlon és délen többfelé, valamint a hegyekben havas eső, akár kisebb havazás is felválthatja az esőt. Többfelé délelőtt enyhébb lesz az idő, mint délután, ugyanis a front mögött csak 2-6 fokra van kilátás, a front előtt viszont helyenként akár 15 fok köré is melegedhet a levegő a nap első felében.