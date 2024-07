Egy tonna pénzt költ az állam a Hungaroringre, megnéztük az újításokat

„Nagy eredménye a Hungaroring vezetésének, hogy 2023 nyarán sikerült öt évvel, egészen 2032-ig meghosszabbítani a szerződést a Forma–1 jogtulajdonosaival. Elvárás volt ugyanakkor, hogy a pályát teljes mértékben újítsuk fel, cserébe viszont az elmúlt évek során sikerült kialkudni egy kedvezőbb jogdíjat, így elmondható, hogy 2032-ig 107 milliárd forintot spórol a magyar állam, amely több mint amennyiből megvalósul a korszerűsítés” – mondta még februárban Gulyás Gergely, aki hozzátette, a tavaly áprilisi kormánydöntés után kiírt közbeszerzési eljárás keretében a legolcsóbb ajánlat nyert, melynek mértéke 78,9 milliárd forint, és tartalmaz egy 10 százalékos tartalékkeretet.

A fejlesztésektől Sennáig

Most, bő egy héttel a 2024-es Magyar Nagydíj előtt a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója arról számolt be, hogy a tavalyi futam után elkezdődött egy óriási fejlesztés, ennek az első szakasza már lezárult. Gyulai Zsolt azzal folytatta, hogy a közműhálózat fejlesztése teljes mértékben befejeződött, tehát az áram- és vízellátást már rendbe tették. A sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy elkészült a vadonatúj főbejárat – meglehetősen régóta várták már, hogy végre egy méltó irodaházat és bejáratot kapjon a Hungaroring –, a belső munkálatok azonban még november 30-ig eltartanak. A fejlesztések első szakaszát azért kellett lezárni, mert a szabály szerint a verseny előtt át kell adni a pályát az FIA-nek.

Pafféri Zoltán, a MÁV-Volán csoport elnök-vezérigazgatója, Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója (b-j) Kép: Economx

A korszerűsítés időtartama alatt

összesen 9 ezer ember dolgozik a Hungaroringen,

57 ezer négyzetméternyi épület készül,

125 ezer köbméter földet mozgatnak meg,

34 300 méternyi vasbeton-szerkezetet építenek be,

a munkálatokat pedig 9 toronydaru segíti.

Gyulai azt is elmondta, hogy a paddock 19 méterrel szélesebb lett, a lenti szálkás parkoló megszűnt, s hogy az idei futamon elbúcsúztatják az 1986 előtt álló főépületet is. A paddock 3 ezer négyzetméterrel, nagyjából 8300 négyzetméteresre, a főépület alapterülete pedig 31 017 négyzetméterre nő.

„A 2-es kanyar meglepetés volt a FIA-elnököknek is, építettünk ugyanis egy támfalat, amelyen egyedi festést láthatnak majd a nézők. A célegyenes felett átívelő gyalogos hidat el fogják bontani, helyette két alagút készült, egy a szakmai személyzet, egy pedig a nézők számára” – közölte a vezérigazgató. Hozzátette,

vasárnapra, a verseny napjára már januárban elfogytak a jegyek, de péntekre, illetve szombatra lehet még belépőket vásárolni.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Ayrton Senna halálának 30. évfordulójára a sikánt különleges festéssel díszítették, a kerékvetőket a brazil nemzeti színekre hajazva zöld-sárgára festették – így tisztelegve a legendás pilóta előtt.

Brazil nemzeti színekkel tiszteleg a Hungaroring Ayrton Senna előtt Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A Hungaroring vezére arról is beszámolt, hogy igazi fesztiválhangulat várható, rengeteg programmal készülnek a Supergold mögötti területen: a Liberty Media színpadokat állít, lesz kerékcsere-bemutató, trófeát lehet emelgetni, s a vállalkozó kedvűek felmehetnek abba a 60 méteres bungee jumping toronyba, ahonnan az egész ringet be lehet látni.

+33 Egy tonna pénzt költ az állam a Hungaroringre, megnéztük az újításokat Fotó: Economx / Hartl Nagy Tamás

Mivel a jövő heti versenyhétvégére is őrületes hőséget jósolnak, párakapukat állítanak fel, rengeteg vízzel és megfelelő hűsítő eszközökkel készülnek a szervezők. Gyulai elmondása szerint az új aszfaltcsík keményen felhevül majd, emiatt igen érdekes versenyre számíthatunk, bíznak abban viszont, hogy csütörtök-péntek környékén meglep minket néhány zápor vagy zivatar.

Az elnök-vezérigazgató azt is elárulta, ha most kéne pénz tennie a győztesre, akkor a McLaren versenyzőjére, Lando Norrisra fogadna.

Stratégiai megállapodás a fenntarthatóság jegyében

A sajtótájékoztatón Gyulay Zsolt és Pafféri Zoltán, a MÁV-Volán csoport elnök-vezérigazgatója stratégiai megállapodást írt alá, amely a következő három évre szól. A két vállalat szerződésbe foglalta a közös kommunikációt, speciális járatok indítását, valamint különleges jegytermékek értékesítését.

„Közös célunk, hogy a szurkolók hagyják meg az autók vezetését a profi versenyzőknek, és jöjjenek a pályára közösségi közlekedéssel, mert az egyrészt egyszerűbb, másrészt környezetbarátabb” – közölte Pafféri Zoltán, aki elmondta, az úgynevezett Vármegye24 napijegy 999 forintért lesz megvásárolható, a külföldi drukkerek miatt F1 Travel Pass néven futó jegyeket pedig a legegyszerűbben a MÁV applikációján keresztül lehet majd megvásárolni.

Fontos azonban tudni, hogy a BKK járataira ez a jegy nem érvényes, azokra a megfelelő jegyeket külön kell megváltani és érvényesíteni.

A MÁV elnök-vezérigazgatója elmondta, a projekthez a Volán csuklós autóbuszait forgatják be, és olyan sofőröket vonnak be a tömegek szállításába, akik beszélnek idegen nyelvet – ezzel segítve az utasokat. A felmérések szerint a járatok várhatóan teltházasak lesznek.

Hogyan alakul a Norris-Herendi kapcsolat?

A tavalyi évhez hasonlóan ismét Herendi terméket vihetnek haza a győztesek. A 60 országban is kereskedelmi kapcsolattal rendelkező manufaktúra neoklasszicista díjakkal készül, a motívumok között megtalálható a 19. századi babarózsa, indák és levelek.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A győztes pilótának járó serleg, illetve a konstruktőri díj 3, illetve 4 kilogramm, előbbi 53 cm magas, utóbbi pedig ugyanilyen átmérőjű.

A Herendi vezérigazgatója természetesen szóba hozta a tavalyi malőrt is, amikor Lando Norris összetörte a győztes Max Verstappen porcelánját.

„Otthon álltam a gyepemen, amikor a feleségem szólt, hogy összetörték a vázát. Az nem lehet – mondtam. Teljesen elszabadult a pokol a telefonomon, iszonyatosan sokan hívtak, írtak, hogy láttam-e és hogy most mi lesz. Azonnal úgy döntöttünk, hogy mi a Herendinél ezt ingyenesen újra elkészítjük. Felvettük a kapcsolatot a Red Bull csapatával, hogy megbeszéljük, hol tudnánk átadni nekik az új trófeát, és hosszú egyeztetés után ez Monte-Carloban történt meg”

– mondta Simon Attila.

A következő videón a trófea-baleset és az új díj átadása is látható:



A sajtótájékoztatón Gyulai Zsolt arról is beszélt, hogy a Hungaroring Zrt. hosszú távú célja az, hogy a létesítmény egy 365 napon át üzemelő szórakoztató központ legyen, hiszen ha az állam ennyi pénzt belerak, akkor azért valamit nyújtani is kell. Szóba került az is, hogy ez az óriási terület méltó helye lenne a közlekedési múzeumnak is. Gyulai pártolja az ötletet, s reméli, erről a jövőben sokat is fognak beszélni, ám hangsúlyozta, az ő kompetenciája csak odáig terjed, hogy helyeselni tudja a felvetést.