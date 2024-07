Bár a Hungaroringen az autóké a főszerep, a szervezők azt javasolják, hogy sajátjukat ezúttal is hagyják otthon, és a versenypályára való eljutáshoz válasszák a közösségi közlekedést.

A július 19-21. között megrendezett Formula 1 Magyar Nagydíj szabadedzései szokás szerint már pénteken délelőtt kezdődnek, a futamot pedig vasárnap tartják. A MÁV-VOLÁN-csoport most is kiemelten támogatja a Hungaroringre történő kijutást mindhárom napon. A H8-as HÉV a rendezvény idején megnövelt kapacitással, a megszokottnál sűrűbben, 10-15 percenként közlekedik, egy-egy zöld szerelvényen több száz utasnak jut hely.

A Volánbusz Kerepes HÉV-állomás és a versenypálya 3-as kapuja között a nézők számára ingyenes szurkolói autóbusz-járatot indít, emellett Szilasliget HÉV-állomástól is megközelíthetők a versenypálya kapui, egy sportos sétát követően. Esténként a Volánbusz szurkolói különbuszai a Hungaroringről Gödöllőre szállítják az utasokat.

A MÁV-VOLÁN-csoport a Budapestre utazóktól ezúttal is azt kéri, hogy a gördülékenyebb hazajutás érdekében Gödöllőn a Volánbusz különjáratairól a MÁV-START modern és klimatizált motorvonataira szálljanak át, melyek 30-40 perc alatt érnek a Keleti pályaudvarra, ezzel is tehermentesítve a MÁV-HÉV várhatóan telített szerelvényeit. A HÉV-járatok azoknak ajánlottak, akik a H8-as vagy a H9-es HÉV vonala mentén laknak.

Jegyvásárlás

A közlekedéshez elsősorban a Magyar Nagydíj alkalmából F1 Travel Pass néven is megvásárolható, mindössze 999 forintos Pest Vármegye24 napijegyet érdemes megváltani, ami a MÁV-VOLÁN-csoport minden helyközi járatára érvényes a térségben. A BKK járataira ez a jegy nem érvényes, azokra a megfelelő jegyeket külön kell megváltani és érvényesíteni. A 30 napos Pest vármegyebérletet (teljes áron 9450 forint, az arra jogosultaknak kedvezményesen 945 forint), továbbá a 72, 72+, 96 és 120 órás Budapest Card-ot pedig akkor érdemes választani, ha a ki- és hazajutást biztosító HÉV, Volánbusz és MÁV-START-járatokon kívül a BKK járatait is igénybe vennék a 2024-es Formula 1 Magyar Nagydíj ideje alatt.

A jegyvásárláshoz érdemes most is a MÁV applikációt használni, az utazás megtervezéséhez pedig a MÁV-VOLÁN-csoport legújabb tagja, EMMA (emma.mav.hu), a vadonatúj térképes útvonaltervező nyújt segítséget. További közlekedéssel kapcsolatos részletek, az utazást segítő térkép, menetrend és jegyvásárlási információk az alábbi oldalon érhetők el magyarul és angolul.