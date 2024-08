Egy szomszédja azzal vádolta meg Mark Attanasio üzletembert, a Milwaukee Brewers amerikai profi baseball csapat tulajdonosát, hogy egy nyilvános malibui strandról óriási kotrógépek segítségével hatalmas mennyiségű homokot szállított az engedély nélküli építkezéséhez – számolt be a Business Insider.

Maga a feljelentő sem ismeretlen: ő James Kohlberg, a Kohlberg Kravis Roberts & Co. globális befektetési cég néhai alapítójának fia. A perben azt állítja, hogy Attanasio építőbrigádja pusztítást végzett a Broad Beachen, veszélyeztette a helyi tengeri élővilágot, és korlátozta a látogatókat a kilométeres partszakasz egészéhez való hozzáférésben.

A polgári kereset szerint ez az ügy arról szól, hogy egy magántulajdonos a közparkot saját személyes homokozójának tekinti és egy közcélú természeti erőforrást, azaz a Broad Beach homokját magáncélra használ.

A per iratait a múlt héten nyújtották be a Los Angeles megyei bíróságon. A dokumentumokban azonban felperesként és alperesként is cégek szerepelnek, nem pedig a mögöttük álló magánszemélyek.

A per felperese a Los Trancos Management Services néven fut, amely a tulajdoni nyilvántartások szerint egy 2022-ben 14,1 millió dollárért vásárolt, kiterjedt Broad Beach-i otthon tulajdonosa.

Az alperes pedig a 2XMD nevű cég, amely mögött Attanasio áll.

Az ingatlannyilvántartásban a 2XMD egy 2007-ben 23 millió dollárért vásárolt, öt hálószobás, hét fürdőszobás Broad Beach-i ház és egy mellette lévő, 2018-ban 6,6 millió dollárért vásárolt telek tulajdonosaként szerepel.

Attanasio ügyvédje azt közölte: a cég és annak megbízói évtizedek óta ingatlantulajdonosok ezen a parton. Jelenleg az ingatlan sürgősségi javítását végzik, hogy megvédjék azt az óceán erőitől. A javításhoz szükséges összes engedélyt megszerezték Malibu városától és LA megyétől, valamint alaposan átvilágították a projektben részt vevő összes vállalkozót és alvállalkozót.

A kereset szerint azonban illegális, engedély nélküli építkezéseket és fejlesztést végeznek a luxusingatlanon. A felperes pedig személyes károkat szenvedett, mert a saját ingatlana mellett és előtt csökkent a homok, és ki volt téve a benzinolaj ártalmainak. Ezért azt kéri a bíróságtól, hogy kötelezze az alpereseket a Broad Beachről elvitt összes homok visszaszolgáltatására, a károk helyreállítására és bírságok fizetésére.